Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy jueves 5 de febrero

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | X: @Atleti
Aldo Martínez 23:45 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las copas de las ligas europeas y el béisbol se roban las cámaras

Como ya es costumbre, el jueves luce como el preámbulo a las acciones del fin de semana. Sin embargo, esta vez son los torneo de copa los que se perfilan para ser protagonistas en el balompié internacional. Con el futbol también llega la Serie del Caribe y el Premundial Sub-17, además de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis
Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis

Futbol

La Liga MX Femenil continúa su curso, llegando casi a la mitad de la temporada regular los equipos comienzan a ajustar su camino para llegar hasta la Liguilla del Clausura 2026 como uno de los ocho mejores del campeonato.

  • Querétaro Femenil vs Club León Femenil – 17:00 h | FOX One, Tubi

  • Necaxa Femenil vs Chivas Femenil – 18:00 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

  • FC Juárez Femenil vs América Femenil – 19:06 h | FOX One, Tubi

  • Tigres UANL Femenil vs Cruz Azul Femenil – 20:00 h | FOX One

  • Atlas Femenino vs Pumas UNAM Femenil – 21:06 h | FOX One, Tubi

Riley y Luebbert en celebración de gol con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Riley y Luebbert en celebración de gol con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El balompié viaja de México hasta el viejo continente, con las Copas de Bélgica, España y Francia, las cuales traen grandes encuentros de eliminación directa y con mucha presencia mexicana.

Copa de Bélgica

  • Anderlecht vs Antwerp – 13:30 h | DAZN

Copa del Rey

  • Real Betis vs Atlético de Madrid - 14:00 h | SKY Sports

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti

Copa de Francia

  • Strasbourg Alsace vs AS Monaco – 14:00 h | TVC Deportes 2

Finalmente las acciones del futbol llegan a su fin en la jornada del jueves en Sudamérica, con la Copa Libertadores de Sudamérica, además del juego del premundial de la Selección Mexicana Sub-17.

  • Sint Maarten vs México – 14:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3

  • CA Juventud vs Universidad Católica – 18:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3

Béisbol

El juego de pelota llega con la parte final de la fase de grupos de la Serie del Caribe, con el juego que podría definir a los cuatro semifinalistas del torneo, además de la posibilidad de la clasificación de los dos representativos mexicanos.

  • Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán – 19:00 h | TVC Deportes

Tomateros de Culiacán en Serie del Caribe I MEXSPORT

Basquetbol

Finalmente el jueves termina sus acciones deportivas con los juegos de la temporada regular de la NBA, los cuales prometen una noche llena de emociones que podrían definir el rumbo de la postemporada. 

  • Chicago Bulls vs Toronto Raptors – 18:30 h | Amazon Prime Video, NBA League Pass

  • Golden State Warriors vs Phoenix Suns – 21:00 h | Amazon Prime Video, NBA League Pass

Stephen Curry durante un partido con Golden State Warriors
Últimos videos
Lo Último
00:39 Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
00:39 Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
00:27 Pablo Sisniega minimiza a Pumas tras la goleada: "No tuve mucho trabajo"
00:19 Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
00:00 Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
23:45 Partidos de hoy jueves 5 de febrero
23:06 ¿Hijo de la leyenda? Allen Iverson, el jugador de Rayados con nombre de estrella de la NBA
23:04 ‘Podemos cambiar el deporte del país’: Benjamín Gil motiva a la novena de México previo al Clásico Mundial
23:00 Cruz Azul inicia su defensa de Concachampions con un cómodo triunfo frente a Vancouver Fc
22:46 N'Golo Kanté se une finalmente al Fenerbahce tras retraso en su transferencia
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
Futbol Nacional
05/02/2026
Nicolás Larcamón tras victoria ante Vancouver FC: 'Pudimos ser más contundentes'
Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
Beisbol
05/02/2026
Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe
Pablo Sisniega portero de San Diego se burló de Pumas | MEXSPORT
Futbol
05/02/2026
Pablo Sisniega minimiza a Pumas tras la goleada: "No tuve mucho trabajo"
Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
Empelotados
05/02/2026
Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón
Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
Portada del día
05/02/2026
Portada RÉCORD 05 de Febrero de 2026
Partidos de hoy jueves 5 de febrero
Futbol
04/02/2026
Partidos de hoy jueves 5 de febrero