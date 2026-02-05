Partidos de hoy jueves 5 de febrero
Como ya es costumbre, el jueves luce como el preámbulo a las acciones del fin de semana. Sin embargo, esta vez son los torneo de copa los que se perfilan para ser protagonistas en el balompié internacional. Con el futbol también llega la Serie del Caribe y el Premundial Sub-17, además de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.
Futbol
La Liga MX Femenil continúa su curso, llegando casi a la mitad de la temporada regular los equipos comienzan a ajustar su camino para llegar hasta la Liguilla del Clausura 2026 como uno de los ocho mejores del campeonato.
Querétaro Femenil vs Club León Femenil – 17:00 h | FOX One, Tubi
Necaxa Femenil vs Chivas Femenil – 18:00 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube
FC Juárez Femenil vs América Femenil – 19:06 h | FOX One, Tubi
Tigres UANL Femenil vs Cruz Azul Femenil – 20:00 h | FOX One
Atlas Femenino vs Pumas UNAM Femenil – 21:06 h | FOX One, Tubi
El balompié viaja de México hasta el viejo continente, con las Copas de Bélgica, España y Francia, las cuales traen grandes encuentros de eliminación directa y con mucha presencia mexicana.
Copa de Bélgica
Anderlecht vs Antwerp – 13:30 h | DAZN
Copa del Rey
Real Betis vs Atlético de Madrid - 14:00 h | SKY Sports
Copa de Francia
Strasbourg Alsace vs AS Monaco – 14:00 h | TVC Deportes 2
Finalmente las acciones del futbol llegan a su fin en la jornada del jueves en Sudamérica, con la Copa Libertadores de Sudamérica, además del juego del premundial de la Selección Mexicana Sub-17.
Sint Maarten vs México – 14:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3
CA Juventud vs Universidad Católica – 18:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3
Béisbol
El juego de pelota llega con la parte final de la fase de grupos de la Serie del Caribe, con el juego que podría definir a los cuatro semifinalistas del torneo, además de la posibilidad de la clasificación de los dos representativos mexicanos.
Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán – 19:00 h | TVC Deportes
Basquetbol
Finalmente el jueves termina sus acciones deportivas con los juegos de la temporada regular de la NBA, los cuales prometen una noche llena de emociones que podrían definir el rumbo de la postemporada.
Chicago Bulls vs Toronto Raptors – 18:30 h | Amazon Prime Video, NBA League Pass
Golden State Warriors vs Phoenix Suns – 21:00 h | Amazon Prime Video, NBA League Pass
Te puede interesar