Cruz Azul inicia su defensa de Concachampions con un cómodo triunfo frente a Vancouver Fc

Cruz Azul arrancó su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf con autoridad. La Máquina se metió a Vancouver y salió con una victoria contundente de 3-0 sobre Vancouver FC, resultado que lo deja con medio boleto en la mano rumbo a la siguiente ronda del certamen.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró personalidad desde el arranque. Al minuto 21 llegó el primer golpe celeste en una jugada bien elaborada. Carlos Rotondi y Agustín Palavecino combinaron por el costado, el balón terminó rebotando en José Paradela y Gabriel Fernández apareció para empujarlo y abrir el marcador.

Aunque en el reporte oficial de la CONCACAF el gol fue acreditado a Paradela, tras el desvío con la parte trasera al disparo inicial del “Toro”, lo cierto es que la acción reflejó el buen funcionamiento ofensivo de los cementeros.

Antes del descanso, Cruz Azul volvió a hacer daño. Al 44’, Amaury Morales firmó el segundo tanto tras una jugada en la que nuevamente Gabriel Fernández fue clave, participando con un tiro desde fuera del área. El rebote del portero fue malo, por lo que, el canterano cementero logró enviar el balón al fondo.

En la segunda mitad, la Máquina no bajó la intensidad. Al minuto 65, Agustín Palavecino coronó su buen partido con el tercer gol, sentenciando la historia en territorio canadiense y confirmando el dominio visitante.

Vancouver FC tuvo una oportunidad para meterse al partido al 74’, cuando Jorge Rodarte provocó una falta que fue revisada en el VAR. Sin embargo, tras la revisión, el silbante decidió no señalar la pena máxima, manteniendo el arco celeste en cero.