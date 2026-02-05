Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"

Es oficial, Raphael Veiga es el nuevo refuerzo de América. Tras varias semanas de espera y negociaciones, las Águilas finalmente pudieron anunciar al volante brasileño como su primer fichaje del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras esto, el equipo compartió la forma en la que el equipo le dio la bienvenida.

Veiga llegó a México desde la semana pasada, sin embargo, las salidas de Allan Saint-Maximin, y en especial a Álvaro Fidalgo quien se marchó para jugar con el Betis de España, opacaron su presencia. Ahora, con un poco de tranquilidad en el equipo, el brasileño fue presentado frente a sus nuevos compañeros.

Jardine presenta a Veiga

A través de un video compartido en redes sociales, América reveló la forma en la que el entrenador Andre Jardine presento al nuevo jugador del equipo frente al resto de la plantilla. Destacando su trayectoria y su disposición por llegar a las Águilas.

"Su historia ahí habla por sí, quien no lo conoce busque saber todo el currículo que tiene y lo más importante para mí es que está aquí porque quiere estar, porque sabe el grupo que tenemos, eligió el América para vivir esta experiencia y tiene ganas de ser campeón", comentó Jardine

Raphael Veiga en su presentación con América I @ClubAmerica

"Su currículo tiene muchos títulos y va a seguir queriendo ganarlos, entonces Rafa, sea bienvenido, esta es tu nueva familia, aquí vas a encontrar la felicidad por cierto muchas gracias también por querer estar aquí porque sé que abriste mano de algo importante y vamos a hacer valer la pena cada segundo que vas a estar aquí con nosotros", finalizó el DT.

Jardine despidiendo a Fidalgo en el entrenamiento | Captura de YouTube

Veiga se alista para su debut

El volante brasileño por su parte, finalizó el video con un breve pero contundente mensaje en dirección a los aficionados azulcremas. Veiga comentó dentro de un coche "Águilas, ya estoy aquí". Ahora apunta a ver su primera actividad con el equipo el fin de semana.

Veiga llevará el 23 con América | X @ClubAmerica