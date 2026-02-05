Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia

Endrick sigue brillando. Tras salir del Real Madrid en busca de más minutos, el delantero brasileño está reencontrando su nivel y ya llegó a cinco goles en el mismo número de partidos con el Lyon. Con una anotación del brasileño, su equipo derrotó el miércoles 2-0 a Laval para colocarse en los Cuartos de Final de la Copa de Francia.

Endrick, de 19 años, está cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada después de decidir que necesitaba más partidos de cara a la Copa del Mundo a mediados de este año. Brasil está dirigido por Carlo Ancelotti, quien fue el entrenador de Endrick durante su irrupción en el Madrid la temporada pasada.

Endrick en Francia | @OL

Ahora, con su nuevo equipo, el delantero está viendo su mejor momento desde su llegada al futbol europeo. Desde que llegó a Lyon, ha visto actividad en todos los partidos y ha colaborado en goles en cuatro de estos juegos. El delantero busca seguir con la buena racha y ganarse un lugar en la Copa del Mundo.

Así ganó el Lyon

Lyon sufrió mucho para poder llevarse la victoria. A pesar de ser locales, Les Gones no logró encontrar la efectividad necesaria para poder tomar ventaja. Tuvieron que pasar 80 minutos para que, con el gol de Endrick, se acercaran a la siguiente ronda.

El delantero brasileño recogió un balón suelto cerca del área tras una carrera enérgica del centrocampista Pavel Šulc. Endrick esquivó sin esfuerzo a un defensor y lanzó un potente zurdazo al ángulo superior izquierdo, para poder marcar su quinto gol con el cuadro galo.

Lyon avanzó en la Copa de Francia | AP

El segundo tanto de Lyon contra el Laval de la segunda división fue cortesía de un autogol en el tiempo de descuento. Con esto, el equipo se une a Reims, Marsella, Nice, Lorient, Toulouse y Lens como los equipos ya clasificados a los Cuartos de Final.

¿Qué sigue para Lyon?

El equipo sigue con vida en la Copa y espera para conocer a su rival. Mientras que en la liga, el equipo aún está lejos de los líderes, actualmente es el cuarto clasificado con 39 puntos, igualado con Marsella. Ambos están a 10 puntos del París St-Germain y a siete del segundo Lens.

Debutó con Lyon | GROSBY