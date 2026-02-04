Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista

La mesa de análisis de Fox Sports México se enriquece con la incorporación de Arturo Villanueva, una figura de gran trayectoria en el futbol mexicano. Su llegada fortalece un equipo de especialistas que recientemente sumó a nombres como Paul Aguilar y Joaquín del Olmo.

¿Quién es Arturo Villanueva?

Conocido en el medio como el ‘Calaco’, Villanueva, nacido el 14 de marzo de 1978, posee una vasta experiencia tanto en la gestión directiva como en la comunicación deportiva.

Una formación dedicada al deporte

Arturo Villanueva Navarro es egresado del Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr., donde se formó como productor y comentarista. Además, cuenta con una maestría en Administración de Negocios por el prestigioso Instituto Johan Cruyff, lo que demuestra su preparación integral.

Tras un periodo en la firma Puma, Villanueva asumió un rol directivo en Jaguares de Chiapas. Sin embargo, su carrera dio un giro definitivo al convertirse en presidente operativo del Querétaro, donde transformó a un equipo que luchaba por la permanencia.

Arturo Villanueva | MEXSPORT

Bajo su gestión, los Gallos Blancos alcanzaron la final del Clausura 2015. Aunque cayeron ante Santos Laguna, aquella plantilla es recordada por contar con la leyenda brasileña Ronaldo de Assis Moreira, ‘Ronaldinho’, cuyo fichaje fue negociado personalmente por Villanueva.

En una conversación con Antonio De Valdés, el ‘Calaco’ reveló la clave para convencer al campeón del mundo y Balón de Oro.

"Sé cómo ha sido tu carrera y lo que más inspira de ti es que siempre te diviertes en la cancha, contagias y eso quiero en el equipo. Solo hay dos condiciones. Una: nunca por encima de tus compañeros. Dos: que nunca le faltes el respeto a la institución. Si me cumples esas dos, hasta de tus fiestas yo me encargo", le dijo al astro brasileño.

Fox Sports suma a un nuevo talento | MEXSPORT

La era de Villanueva en Querétaro no se detuvo tras la salida de Ronaldinho. El club debutó en la Liga de Campeones de la Concacaf y, más importante aún, conquistó sus primeros trofeos en la máxima categoría.

En el Apertura 2016, los Gallos se coronaron en la Copa MX al vencer a Chivas en la tanda de penales. Un año después, levantaron la Supercopa MX tras superar al América.

Después de concluir su ciclo con Querétaro en 2017, Villanueva incursionó en los medios de comunicación, al colaborar con cadenas como TUDN y Grupo Fórmula. También tuvo un exitoso paso por el Atlético Morelia, donde ganó un título de la Liga de Expansión, y fue una pieza clave en la estrategia de Chivas para su expansión en el mercado estadounidense.

Ahora, Arturo Villanueva aporta toda su experiencia y conocimiento a Fox Sports México, al sumarse a un equipo de expertos comprometido con ofrecer el mejor contenido y análisis deportivo a la audiencia.