Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa

Alana Flores en un live l X:alanafloresf
Ramiro Pérez Vásquez 21:00 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La streamer lanzó un mensaje en redes sociales

Las Águilas del CF América catapultaron su primer triunfo en el Clausura 2026, el conjunto azulcrema se impuso 2-0 al Necaxa con goles de Brian Rodríguez y Víctor Dávila en medio de una sorpresiva ausencia de Allan Saint-Maximin.

América festeja gol vs Necaxa | IMAGO7

¿Cuál fue el mensaje de Alana?
Alana Flores en la Kings l X:alanafloresf

Sin embargo, una de las que se llevó pequeño reflector fue Alana Flores, la streamer no dejó pasar desapercibido su apoyo a su novio Sebastián Cáceres y lo evidenció a través de redes sociales con un: “Me encanta venir a ver a mi novio jugar futbol” acompañado de emojis de corazón y balones.

La regiomontana estuvo acompañando de cerca al defensa uruguayo quien saltó de titular en el esquema de André Jardine, jugando todo el partido, en la zona defensiva junto a Ramón Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sebastián Cáceres ante Necaxa l IMAGO7

El partido, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, tuvo un ambiente especial debido a que el América sacó su primera victoria del torneo. En ese escenario, la combinación entre futbol y redes sociales volvió a demostrar el impacto que generan las figuras públicas fuera de la cancha.

Desde hace meses, Alana Flores y Sebastián Cáceres han mostrado su relación de manera abierta, compartiendo momentos tanto en redes como en eventos deportivos. Este tipo de publicaciones han acercado a nuevos públicos al entorno del futbol mexicano, especialmente entre audiencias jóvenes y digitales.

¿Hubo reacciones?

Las reacciones al posteo fueron diversas: mientras muchos seguidores celebraron el apoyo y la complicidad de la pareja, otros aprovecharon para comentar el desempeño del América y el papel de Cáceres dentro del equipo, mezclando el análisis deportivo con el fenómeno mediático.

El caso de Alana Flores refleja cómo las redes sociales se han convertido en una extensión del espectáculo deportivo, donde la vida personal de los futbolistas y sus parejas también forma parte de la conversación pública y del interés de los aficionados.

Con este mensaje, Flores reafirmó su cercanía con el futbol mexicano y su respaldo a Sebastián Cáceres, en una publicación que volvió a unir emociones personales y pasión deportiva, dos elementos que hoy conviven de manera constante en el entorno del balompié profesional.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?