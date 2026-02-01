¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa

Las Águilas del CF América catapultaron su primer triunfo en el Clausura 2026, el conjunto azulcrema se impuso 2-0 al Necaxa con goles de Brian Rodríguez y Víctor Dávila en medio de una sorpresiva ausencia de Allan Saint-Maximin.

América festeja gol vs Necaxa | IMAGO7

¿Cuál fue el mensaje de Alana?

Alana Flores en la Kings l X:alanafloresf

Sin embargo, una de las que se llevó pequeño reflector fue Alana Flores, la streamer no dejó pasar desapercibido su apoyo a su novio Sebastián Cáceres y lo evidenció a través de redes sociales con un: “Me encanta venir a ver a mi novio jugar futbol” acompañado de emojis de corazón y balones.

La regiomontana estuvo acompañando de cerca al defensa uruguayo quien saltó de titular en el esquema de André Jardine, jugando todo el partido, en la zona defensiva junto a Ramón Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sebastián Cáceres ante Necaxa l IMAGO7

El partido, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, tuvo un ambiente especial debido a que el América sacó su primera victoria del torneo. En ese escenario, la combinación entre futbol y redes sociales volvió a demostrar el impacto que generan las figuras públicas fuera de la cancha.

Desde hace meses, Alana Flores y Sebastián Cáceres han mostrado su relación de manera abierta, compartiendo momentos tanto en redes como en eventos deportivos. Este tipo de publicaciones han acercado a nuevos públicos al entorno del futbol mexicano, especialmente entre audiencias jóvenes y digitales.

¿Hubo reacciones?

Las reacciones al posteo fueron diversas: mientras muchos seguidores celebraron el apoyo y la complicidad de la pareja, otros aprovecharon para comentar el desempeño del América y el papel de Cáceres dentro del equipo, mezclando el análisis deportivo con el fenómeno mediático.

El caso de Alana Flores refleja cómo las redes sociales se han convertido en una extensión del espectáculo deportivo, donde la vida personal de los futbolistas y sus parejas también forma parte de la conversación pública y del interés de los aficionados.