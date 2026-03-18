Conade se suma a la fiesta del Mundial 2026 con iniciativa para llevar el futbol a todas las personas

Menos de tres meses faltan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y nadie quiere desaprovechar la oportunidad de que México sea el centro de atención en uno de los eventos deportivos más importantes. En ese contexto, la Conade y el Gobierno de México quieren aprovechar el torneo de la FIFA para impulsar más la práctica del deporte en el país.

Para ello, se creó el programa 'Mundial Social', mismo que contará con la colaboración de diferentes dependencias federales. La idea de esta iniciativa es que la fiesta mundialista no solo se quede en el Estadio Azteca, Estadio Akron o en el Estadio BBVA, que serán las sedes del torneo, sino que llegue a todos lados: plazas públicas, canchas barriales y espaciones comunitarios.

El trofeo del Mundial llegó a México el fin de semana | MEXSPORT

Rommel Pacheco quiere dejar un legado

En entrevista con El Universal, el director de la Conade, Rommel Pacheco, reconoció que este programa será un gran desafío, pero que lo ve como la oportunidad de establecer un puente entre el deporte social y el alto rendimiento. "La Copa del Mundo es una fiesta para México y no queremos que alguien se quede fuera".

"Hay 130 millones de mexicanos y tenemos que acercarles el futbol. Son seis copas, que incluyen a estudiantes, trabajadores, gente de colonias populares, adultos mayores y también personas con discapacidad", detalló el exclavadista olímpico, quien aseguró que también están en contacto con equipos profesionales y con la FIFA para que la iniciativa tenga un impacto mayor.

Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco | MEXSPORT

"Queremos que sea un legado: Será la cantera más grande y se mantendrá por mucho tiempo. Por eso, lo estamos conectando con la FIFA y con clubes, para poder canalizar el talento”, y señaló que la idea es contar con cuatro mil canchas en todo el país, para que nadie quede fuera de la fiesta mundialista.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El torneo comenzará el próximo 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica en el Estadio Banorte, anteriormente llamado Estadio Azteca. Será la tercera ocasión que el coloso de Santa Úrsula albergue el partido inaugural de una Copa del Mundo, lo que lo convierte en el único inmueble en todo el orbe que puede presumir este honor.