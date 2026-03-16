Piloto mexicano casi se va a los golpes con excompañero tras finalizar la carrera

La relación entre los pilotos Ross Chastain y Daniel Suárez, alcanzó un punto de ebullición este domingo en el Las Vegas Motor Speedway, culminando en un altercado físico tras la carrera de la Copa.

Daniel Suárez, piloto mexicano de NASCAR | AP

Aunque compartieron equipo en Trackhouse Racing durante cuatro años, sus caminos se separaron esta temporada. Suárez, ahora al volante para Spire Motorsports, fue reemplazado en su antiguo equipo y ha tenido un inicio prometedor en la campaña 2026.

PELEA TRAS LA CARRERA

Sin embargo, la camaradería del pasado pareció desvanecerse en la pista de Las Vegas. Durante las vueltas finales, ambos competían fuera de los primeros quince puestos. En la lucha por la decimoséptima posición, Chastain rebasó a Suárez por el exterior. Durante la maniobra, el piloto del coche n.º 1 de Trackhouse pareció hacer un gesto con un dedo por la ventanilla hacia el mexicano, aunque no se ha esclarecido el motivo de su reacción.

Chastain cruzó la meta en el puesto 17, justo por delante de Suárez, que finalizó 18.º. La tensión no terminó ahí. En la vuelta de enfriamiento, el piloto del Spire n.º 7 se emparejó con Chastain, quien respondió cerrándole el paso en la recta opuesta. Continuaron su marcha lado a lado hasta la zona de pits.

NASCAR en Las Vegas | AP

Al detener sus vehículos, ambos pilotos descendieron rápidamente y se enfrascaron en una acalorada discusión junto al coche de Chastain. El intercambio verbal escaló a un contacto físico, con empujones y un breve forcejeo antes de que intervinieran para separarlos. Aun así, continuaron lanzándose improperios por unos instantes más.

Este no es el primer roce entre ambos. Ya habían protagonizado momentos de tensión como compañeros, destacando un incidente en el Circuito de las Américas (COTA) en 2024, cuando Suárez confrontó a Chastain en pits por un contacto durante la carrera.

DANIEL SUÁREZ ACLARA ALTERCADO

Horas después del incidente, el piloto mexicano dio su versión de los hechos y sin dar muchos detalles, mencionó que la relación con su excompañero siempre ha sido así, extraña y 'doble cara', por lo que decidió cerrar el tema y enfocarse en lo suyo.

“Simplemente dijo algo. Nuestra relación siempre ha sido un poco extraña, casi como un poco de doble cara de su parte por alguna razón. Hoy, realmente vi lo que tenía en mente por un tiempo. No tengo ningún resentimiento hacia nadie. Estoy haciendo lo mío pasándolo bien”,