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Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo llamó tanto la atención que hasta llegó al mundo de la Fórmula 1 con Sergio Checo Pérez.
La pelea que nadie se quiso perder
Y es que el piloto mexicano Sergio Pérez compartió en sus redes sociales que también estaba viendo el combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, reaccionando con varios emojis de risa mientras observaba la transmisión en televisión.
En la historia que publicó el tapatío, se alcanza a ver la pelea en la pantalla, acompañada de carcajadas, dejando claro que el momento le sacó más de una risa.
Alfredo Adame se llevó la victoria
Al final, el combate terminó con victoria para Alfredo Adame, quien logró imponerse a Carlos Trejo en el evento Ring Royale.
El enfrentamiento, que llevaba años calentándose entre declaraciones y polémicas, finalmente se dio sobre el ring y dejó varios momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Entre golpes, momentos caóticos y situaciones que parecían sacadas de un meme, la pelea terminó convirtiéndose en uno de los espectáculos más comentados de la noche.