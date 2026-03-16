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Empelotados

Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez Captura de pantalla
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:32 - 16 marzo 2026
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Y sí… hasta Checo estaba pendiente del show

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo llamó tanto la atención que hasta llegó al mundo de la Fórmula 1 con Sergio Checo Pérez.

La pelea que nadie se quiso perder

Y es que el piloto mexicano Sergio Pérez compartió en sus redes sociales que también estaba viendo el combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, reaccionando con varios emojis de risa mientras observaba la transmisión en televisión.

En la historia que publicó el tapatío, se alcanza a ver la pelea en la pantalla, acompañada de carcajadas, dejando claro que el momento le sacó más de una risa.

El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

Alfredo Adame se llevó la victoria

Al final, el combate terminó con victoria para Alfredo Adame, quien logró imponerse a Carlos Trejo en el evento Ring Royale.

Adame dijo estar dispuesto a darle la revancha a Trejo/Ring Royale

El enfrentamiento, que llevaba años calentándose entre declaraciones y polémicas, finalmente se dio sobre el ring y dejó varios momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Entre golpes, momentos caóticos y situaciones que parecían sacadas de un meme, la pelea terminó convirtiéndose en uno de los espectáculos más comentados de la noche.

Trejo cayó a la lona y después del conteo de protección ya no se pude levantar/Ring Royale
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