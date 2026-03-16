Aldo de Nigris vence por nocaut a Nicola Porcella en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026 tuvo de todo, incluida una victoria por nocaut del influencer Aldo de Nigris sobre el modelo y conductor Nicola Porcella, en una de las mejores exhibiciones de boxeo de la noche.

Aldo de Nigris y Nicola Porcella protagonizan una de las peleas más esperadas

Por la juventud y fortaleza física de ambos, esta pelea era considerada una de las más cerradas del evento.

Las opiniones del público estaban divididas, ya que los dos peleadores cuentan con una gran popularidad, algo que quedó demostrado durante sus participaciones en el reality show La Casa de los Famosos.

En sus respectivas temporadas, Nicola Porcella terminó en segundo lugar, mientras que Aldo de Nigris se coronó campeón.

Una combinación de golpes mandó a Nicola a la lona/Ring Royale

Aldo de Nigris dominó la pelea desde el inicio

Tras espectaculares entradas de ambos peleadores, el combate comenzó con Aldo de Nigris mostrando mejor preparación física y mayor potencia en sus golpes.

El integrante de la dinastía De Nigris conectó buenas combinaciones, que lograron sacudir a Nicola Porcella en distintos momentos del enfrentamiento.

La referí decidió parar la pelea en el segundo round/Ring Royale

Nocaut en el segundo round

La pelea llegó a su momento decisivo en el segundo asalto, cuando Aldo de Nigris mandó a la lona a Nicola Porcella con un potente golpe.

El impacto fue suficiente para que la réferi detuviera el combate, decretando victoria por nocaut para Aldo.

El resultado oficial marcó el final del pleito a los 2 minutos con 17 segundos del segundo round.

Aldo de Nigris se quedó con la victoria y el golpe de la noche/Ring Royale

Un abrazo tras la pelea