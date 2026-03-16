Abelito cae ante ‘El Patillas’ en pelea que se volvió viral en Ring Royale

Una de las peleas más emocionantes y emotivas de Ring Royale 2026 fue la protagonizada por Abelito y ‘El Patillas’, quienes, a pesar de su baja estatura, se dieron con todo arriba del cuadrilátero, dejando escenas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

La pelea se definió por decisión dividida, según los jueces/Ring Royale

Abelito llegaba como favorito al combate

El finalista de la pasada temporada de La Casa de los Famosos partía como favorito gracias a su popularidad a nivel nacional.

Sin embargo, ‘El Patillas’, también conocido como Bull Terrier, subió al ring con ventaja física, debido a su mayor peso y alcance.

‘El Patillas’ manda a la lona a Abelito en el primer round

Esta diferencia se hizo evidente desde el primer asalto, cuando ‘El Patillas’ mandó a la lona de forma espectacular a Abelito.

El impacto fue tal que Abelito salió volando tras el golpe, generando una imagen que rápidamente se convirtió en meme en internet.

Después del resultado, ambos peleadores se reconocieron en un acto de deportivismo/Ring Royale

Abelito responde en el segundo round

Para el segundo asalto, Abelito logró emparejar la pelea y fue él quien mandó a su oponente a la lona.

Esto dejó todo abierto para el tercer y último round, donde ambos peleadores intercambiaron golpes en corto, cara a cara, como si estuvieran disputando un título mundial.

El Patillas rompió en llanto luego de ser elegido como ganador/Ring Royale

‘El Patillas’ gana en decisión dividida