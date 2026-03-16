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Abelito cae ante ‘El Patillas’ en pelea que se volvió viral en Ring Royale
Una de las peleas más emocionantes y emotivas de Ring Royale 2026 fue la protagonizada por Abelito y ‘El Patillas’, quienes, a pesar de su baja estatura, se dieron con todo arriba del cuadrilátero, dejando escenas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.
Abelito llegaba como favorito al combate
El finalista de la pasada temporada de La Casa de los Famosos partía como favorito gracias a su popularidad a nivel nacional.
Sin embargo, ‘El Patillas’, también conocido como Bull Terrier, subió al ring con ventaja física, debido a su mayor peso y alcance.
‘El Patillas’ manda a la lona a Abelito en el primer round
Esta diferencia se hizo evidente desde el primer asalto, cuando ‘El Patillas’ mandó a la lona de forma espectacular a Abelito.
El impacto fue tal que Abelito salió volando tras el golpe, generando una imagen que rápidamente se convirtió en meme en internet.
Abelito responde en el segundo round
Para el segundo asalto, Abelito logró emparejar la pelea y fue él quien mandó a su oponente a la lona.
Esto dejó todo abierto para el tercer y último round, donde ambos peleadores intercambiaron golpes en corto, cara a cara, como si estuvieran disputando un título mundial.
‘El Patillas’ gana en decisión dividida
Finalmente, los jueces dieron la victoria a ‘El Patillas’ por decisión dividida.
Lejos de generar abucheos, la decisión fue respetada tanto por el público como por el propio Abelito, quien felicitó a su rival por el triunfo.
Por su parte, ‘El Patillas’ no pudo contener las lágrimas de emoción y dedicó la victoria a su padre fallecido, en uno de los momentos más emotivos de la noche.