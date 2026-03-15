VIDEO: Esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame durante evento de Ring Royale 2026

La antesala del evento de box Ring Royale 2026 vivió un momento inesperado cuando el esposo de la influencer Karely Ruiz protagonizó un altercado físico con el actor y conductor Alfredo Adame durante una actividad previa al espectáculo. El incidente ocurrió en medio del pesaje y careo del evento, donde varias figuras del entretenimiento se reunieron para promocionar las peleas programadas.

Karely Ruiz y Jhon Echeverry. / @jhonecheverrydj

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y el esposo de Karely Ruiz?

De acuerdo con reportes del evento, el conflicto ocurrió a la salida del pesaje realizado en Monterrey, donde participaban varios de los protagonistas de la cartelera. En ese momento, Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, interceptó a Alfredo Adame y lo confrontó frente a medios y asistentes.

Según lo que se reportó, Echeverry le propinó un golpe en el rostro al actor después de semanas de tensión generadas por comentarios públicos de Adame contra la influencer. La reacción fue inmediata: integrantes del equipo de seguridad y acompañantes del conductor intervinieron para evitar que la situación escalara a una pelea mayor.

El incidente ocurrió tras el pesaje del evento, donde varias celebridades se reunieron para promocionar la cartelera de peleas. / RS

Tras el incidente, el esposo de la creadora de contenido se retiró del lugar mientras las personas presentes formaban un cerco alrededor del actor para contener el momento de tensión.

El mensaje del esposo de Karely Ruiz tras el altercado con Alfredo Adame

Luego del enfrentamiento ocurrido tras el pesaje del evento, Jhon Echeverry, esposo de la influencer Karely Ruiz, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido con el actor Alfredo Adame.

A través de historias publicadas en Instagram, Echeverry compartió su versión de los hechos y explicó que su reacción estuvo relacionada con los comentarios que el actor ha dirigido hacia su esposa en diferentes ocasiones. En su mensaje escribió:

“Me tocó educar al anciano de Alfredo Adame, para que no le siga diciendo p*ta a mi esposa, porque a las mujeres se les respeta. Te tocó defenderte con tus gorilas porque solo no puedes porque estás muy anciano; ojalá te partan tu maíz mañana en la pelea”.

Con estas declaraciones, Jhon dejó ver que el golpe ocurrido durante el evento sería, según su postura, una respuesta a los señalamientos que el actor ha hecho sobre Karely Ruiz en los últimos meses.

La polémica previa que encendió el ambiente

El enfrentamiento no surgió de la nada. Semanas antes del evento, Alfredo Adame había lanzado críticas contra Karely Ruiz en redes sociales al opinar sobre la pelea que la influencer sostendrá en el evento.

En una publicación, el actor expresó su apoyo a la conductora Marcela Mistral —quien se enfrentará a Karely Ruiz— y se refirió a la influencer con un comentario que desató controversia en redes sociales.

Karely Ruiz y Marcela Mistral se enfrentarán en el Ring Royale 2026 . / RS

Las declaraciones generaron respuestas públicas por parte de la creadora de contenido y alimentaron el ambiente de rivalidad alrededor del espectáculo, que reúne a celebridades, influencers y figuras mediáticas en combates de exhibición.