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VIDEO: Pelea entre Chuy Almada y Alberto El Patrón termina en bronca en Ring Royale 2026

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 21:10 - 15 marzo 2026
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Mariana ‘La Barbie’ Juárez recriminó al luchador y le pidió que aceptara su derrota

Una de las peleas más esperadas de Ring Royale 2026 era la protagonizada por Chuy Almada y Alberto ‘El Patrón’, sin embargo, el combate terminó en trifulca, con golpes entre los equipos de ambos peleadores y abucheos del público, que acusó al luchador mexicano de mal perdedor y antiprofesional.

Chuy Almada dominaba la pelea en Ring Royale

El combate, pactado a tres rounds y con uso de careta, comenzó con el influencer y exparticipante de Exatlón dominando claramente.


Chuy Almada impuso condiciones desde el inicio, conectando los mejores golpes e incluso estuvo cerca de mandar a la lona a la exestrella de WWE y AAA.

En el round y medio que se disputó Chuy Almada llevaba la ventaja/Ring Royale

El segundo round confirmaba la ventaja de Almada

En el segundo asalto la historia se repitió.
Todo indicaba que era cuestión de tiempo para que Chuy Almada ganara por nocaut.


Sin embargo, en un momento inesperado de la pelea, Alberto ‘El Patrón’ caminó hacia su esquina y dio la espalda a su rival.


Ante esta situación, el réferi intervino para detener las acciones.

La pelea terminó en bronca campal

Mientras el árbitro intentaba controlar la situación, un integrante del equipo de Alberto El Patrón se metió al encordado, lo que provocó que ambas esquinas se enfrentaran en una pelea campal.


A la trifulca también se sumaron elementos de seguridad, quienes intentaron separar a los involucrados.


Mientras tanto, los abucheos del público no se hicieron esperar.


Desde la mesa de comentaristas, encabezada por el organizador Poncho de Nigris, también se escucharon críticas ante lo ocurrido, ya que lo que prometía ser una pelea espectacular y cerrada terminó en un caos total.

Un integrante de la esquina del Patrón se metió al ring y todo se salió de control/Ring Royale

Alberto El Patrón vuelve a retar a golpes

En medio de la polémica, Alberto El Patrón se quitó los guantes y volvió a retar a golpes a Chuy Almada.


Muchos interpretaron esta actitud como una falta de respeto y una forma de evitar aceptar la derrota.


Una de las personas que explotó por lo sucedido fue Mariana “La Barbie” Juárez, boxeadora y parte del equipo de comentaristas de Ring Royale, quien encaró al luchador.

“Usted es un deportistas profesional, y como deportista profesional es con seriedad c&brón, perdiste”, le dijo La Barbie a El Patrón.

Chuy Almada es declarado ganador

Al final, Alberto El Patrón abandonó el lugar entre abucheos del público.


Por su parte, Chuy Almada fue nombrado ganador de la pelea por el propio organizador Poncho de Nigris, quien incluso pidió que se le entregara el cinturón de campeón.

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