Julio César Chávez recibe homenaje en Ring Royale 2026

El exboxeador mexicano Julio César Chávez protagonizó uno de los momentos más comentados del evento Ring Royale 2026, celebrado en la Arena Monterrey, donde recibió un homenaje simbólico durante la velada de exhibición que reunió a influencers, celebridades y figuras del entretenimiento.

La aparición del histórico campeón ocurrió tras una de las peleas del evento, cuando el presentador Konan Big anunció la presencia del ex campeón mundial y lo invitó al ring para reconocer su trayectoria en el boxeo.

Algunos señalan que Julio César Chávez se mostró incómodo en el cuadrilátero/Ring Royale

Un cinturón simbólico para la leyenda del boxeo

Durante el evento, Konan Big entregó a Chávez un cinturón simbólico de campeón, gesto que fue presentado como un reconocimiento a su carrera dentro del boxeo profesional.

La presencia del ex pugilista generó una reacción inmediata del público presente en la arena, que celebró la aparición de quien es considerado una de las figuras más representativas del deporte en México.

El momento que encendió al público

Lo que inicialmente parecía un acto protocolario se convirtió en uno de los momentos virales de la noche cuando Konan Big pidió a Julio César Chávez que lo golpeara en el ring.

Ante la solicitud, el ex campeón conectó varios ganchos al estómago del presentador, golpes realizados con potencia controlada, que provocaron la reacción del público y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La escena mostró a Chávez ejecutando uno de los movimientos que lo caracterizó durante su carrera: su reconocido gancho al cuerpo.

El gran campeón mexicano recibió un cinturón como reconocimiento a su carrera/Ring Royale

Reacciones a la aparición de JC Chávez