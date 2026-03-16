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Julio César Chávez recibe homenaje en Ring Royale 2026

JC Chávez fue una de las sorpresas en el evento de Monterrey/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 20:36 - 15 marzo 2026
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El gran campeón mexicano fue uno de los invitados al evento que ofreció peleas de exhibición entre influencers

El exboxeador mexicano Julio César Chávez protagonizó uno de los momentos más comentados del evento Ring Royale 2026, celebrado en la Arena Monterrey, donde recibió un homenaje simbólico durante la velada de exhibición que reunió a influencers, celebridades y figuras del entretenimiento.


La aparición del histórico campeón ocurrió tras una de las peleas del evento, cuando el presentador Konan Big anunció la presencia del ex campeón mundial y lo invitó al ring para reconocer su trayectoria en el boxeo.

Algunos señalan que Julio César Chávez se mostró incómodo en el cuadrilátero/Ring Royale

Un cinturón simbólico para la leyenda del boxeo

Durante el evento, Konan Big entregó a Chávez un cinturón simbólico de campeón, gesto que fue presentado como un reconocimiento a su carrera dentro del boxeo profesional.


La presencia del ex pugilista generó una reacción inmediata del público presente en la arena, que celebró la aparición de quien es considerado una de las figuras más representativas del deporte en México.

El momento que encendió al público

Lo que inicialmente parecía un acto protocolario se convirtió en uno de los momentos virales de la noche cuando Konan Big pidió a Julio César Chávez que lo golpeara en el ring.


Ante la solicitud, el ex campeón conectó varios ganchos al estómago del presentador, golpes realizados con potencia controlada, que provocaron la reacción del público y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.


La escena mostró a Chávez ejecutando uno de los movimientos que lo caracterizó durante su carrera: su reconocido gancho al cuerpo.

El gran campeón mexicano recibió un cinturón como reconocimiento a su carrera/Ring Royale

Reacciones a la aparición de JC Chávez

La aparición de Julio César Chávez en el evento Ring Royale dividió opiniones en el público, pues mientras unos aplaudieron su participacipon, otros mostraron extrañeza porque se prestó a ser parte de este tipo de eventos que se cree denigran el boxeo, al ser protagonizados por influencers o peleadores amateurs y no por profesionales del deporte de los puños.


“Así es como se desprestigia la historia del boxeo mexicano en un evento mas horrible de todo México como lo es Ring Royale”, “Se nota la incomodidad del gran boxeador mexicano Julio César Chávez”, “Que humillante debe ser que te suban al ring de esa porquería de evento”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

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