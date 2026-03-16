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Contra

VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026

Carlos Trejo cayó como tabla tras el derechazo de Alfredo Adame/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 23:20 - 15 marzo 2026
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Después de dos visitas a la lona, el Golden Boy se repuso y terminó venciendo en el primer round al cazafantasmas

La pelea estelar y más esperada de Ring Royale 2026 tuvo un resultado sorprendente entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, definiéndose apenas en el primer round con un contundente nocaut a favor del Golden Boy.

La rivalidad de más de 20 años por fin llegó al ring

Después de varios minutos de espera y de incertidumbre, incluso sobre si la pelea se llevaría a cabo o se cancelaría a última hora —como en ocasiones anteriores—, finalmente aparecieron en escena el cazafantasmas y el conductor.


Ambos subieron al ring con los guantes puestos y la intención de cerrar una rivalidad que lleva más de 20 años, originada en distintos programas de televisión.

El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

Carlos Trejo tomó la iniciativa en el inicio de la pelea

Carlos Trejo fue el primero en llegar al cuadrilátero, con un semblante serio que incluso le impidió responder a la presentadora Montserrat Oliver, quien le preguntó sobre su pronóstico del combate.


Posteriormente apareció Alfredo Adame, quien fue recibido con aplausos de gran parte del público de la Arena Monterrey, que en su mayoría lo apoyaba.


Tras el sonido de la campana, Trejo tomó la iniciativa y dejó mejores sensaciones en los primeros momentos del combate.


Incluso, mandó a la lona a Adame en un par de ocasiones, lo que hacía pensar que la pelea terminaría rápidamente.

Trejo cayó a la lona y después del conteo de protección ya no se pude levantar/Ring Royale

Alfredo Adame gana por nocaut en el primer round

Sin embargo, cuando parecía aturdido, Alfredo Adame logró reaccionar.


En un momento inesperado, conectó un potente volado de derecha directo al rostro de Carlos Trejo, enviándolo a la lona de forma lenta pero contundente.


Tras la cuenta de protección del réferi, Trejo ya no pudo incorporarse, decretándose la victoria por nocaut para Alfredo Adame en el primer round.

Adame dijo estar dispuesto a darle la revancha a Trejo/Ring Royale

Adame celebra ante la Arena Monterrey

Después del nocaut, Alfredo Adame explotó de emoción junto con el público de la Arena Monterrey.


El conductor celebró en el ring y agradeció a su equipo de entrenadores, incluido el gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien le dio algunos consejos previos a la pelea.


Además, se dijo dispuesto a regresar el próximo año a Ring Royale 2, ya sea con un nuevo rival o para darle la revancha a Carlos Trejo, quien por su parte aceptó la derrota.

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