Checo Pérez largará último en el GP de China; Antonelli consigue pole position y rompe récord

Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de China, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en conseguir una ‘pole position’ en dicho GP. Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez tendrá que largar desde el último lugar de la parrilla.

Clasificación GP de China | X: @F1

ANTONELLI ROMPE RÉCORD

El joven piloto italiano ha hecho historia en el Circuito Internacional de Shanghái al asegurar la ‘pole’ para la carrera del domingo. Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, completó el doblete para la escudería alemana, asegurando la segunda plaza a pesar de un problema mecánico que comprometió su participación en la Q3.

Con solo 19 años, Antonelli ha superado el récord que ostentaba Sebastian Vettel desde el Gran Premio de Italia de 2008. El italiano saldrá desde la posición de honor en la carrera de 56 vueltas del domingo.

Kimmi Antonelli gana la pole en China | AP

En su último intento, Antonelli marcó un tiempo de 1:32.064, superando a Russell por 0.222 segundos. Russell, quien había ganado la carrera Sprint del sábado, solo pudo completar una vuelta rápida en la fase final de la clasificación tras sufrir un problema que detuvo brevemente su monoplaza en la pista.

El británico logró regresar a boxes con el coche atascado en primera marcha. Una vez solucionado el inconveniente, pudo salir para marcar un único tiempo al final de la sesión.

Ferrari se adueñó de la segunda fila de la parrilla, con Lewis Hamilton superando por un estrecho margen a Charles Leclerc. Tras ellos, Oscar Piastri se clasificó por delante de su compañero en McLaren y actual campeón del mundo, Lando Norris.

Mercedes y McLanre en el GP de China | AP

CHECO PÉREZ Y CADILLAC, ÚLTIMOS EN CHINA

Los problemas continúan con Cadillac de cara al GP de China y el panorama es poco alentador para la escudería estadounidense, que una vez más tendrá que remar contra corriente y tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tendrá que largar desde el fondo de la parrilla al ser eliminados en la Q3.

Checo Pérez, quién terminó la carrera Sprint con el monoplaza cayéndose a pedazos, literalmente, tuvo el peor tiempo de la Q3 por lo que el mexicano saldrá último de la parrilla en Shanghái. Por otro lado su compañero Bottas corrió con un poco más de suerte, aunque no mucha; pues largará antepenúltimo en el puesto 20.