George Russell gana la carrera sprint del Gran Premio de China; Checo Pérez terminó en la posición 19

George Russell volvió a sumar puntos y dejó en claro algo: Mercedes y él quieren compartir en esta Temporada 2026. El piloto británico largó desde la pole position en la primera carrera sprint del año, en el Gran Premio de China y, aunque se llegó a alternar el liderato con Lewis Hamilton, una vez más terminó como el más rápido.

El británico de Las Flechas Plateadas compitió en los primeros giros del Circuito Internacional de Shanghái en contra del siete veces campeón del mundo. Sin embargo, después de las primeras ocho vueltas, Russell no soltó la cima y se empezó a alejar por dos segundos o más.

Tanto Hamilton como Charles Leclerc mostraron un ritmo importante, pero al momento de competir con los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, el Ferrari no tuvo nada que hacer. Cuando todo indicaba un 1-2 de la escudería británica, una penalización sobre el piloto italiano le dejó la oportunidad a los del Cavallino Rampante de subir al podio.

George Russell en el W17, monoplaza a vencer en las primeras semanas de Fórmula 1 | AP

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la primera carrera sprint del año?

El piloto mexicano hizo lo que pudo con el deficiente monoplaza de Cadillac, pero volvió a ser destacado a su manera. Sergio 'Checo' Pérez terminó la carrera en la posición 19; su compañero Valtteri Bottas no terminó por una pérdida en la de potencia en el motor.

La escudería estadounidense tiene mucho que trabajar para hacer competitivo al MAC-26 en el Gran Premio de China, pues sí la primera parada fue complicada, la segunda ha sido una pesadilla. Checo Pérez no participó en la qualy de la sprint por problemas con el auto.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

Primera carrera sprint con pocas emociones al final

Además de ser un formato con pocos adeptos, la primera carrera sprint de la Categoría Reina en el año fue -por decir lo menos- decepcionante. Aunque el inicio estuvo marcado por la competencia entre Russell y Hamilton, los últimos giros fueron aburridos.

En el momento más importante, cuando los Ferraris pisaron los talones de los Mercedes, un safety car terminó con el sueño de la escudería italiana. El Audi de Nico Hülkenberg salió de pista y se quedó detenido en la curva una, lo que provocó una carrera lenta y sin emociones al final.