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Fórmula 1

Russell se lleva la pole para Sprint de China; Checo Pérez no participó en qualy por problemas mecánicos

El Gran Premio de China es la segunda parada en el calendario de la Categoría Reina; sigue a Checo Pérez y todos los pilotos de la Fórmula 1
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:01 - 13 marzo 2026
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El Circuito de Shanghái recibió una vez más al campeonato de carreras más grande del mundo. La Fórmula 1 regresó en su carrera dos del calendario, sin embargo, no todo fue fiesta en la ‘Perla del oriente’ pues el mexicano, Checo Pérez, no pudo participar en la única práctica libre (misma que define la parrilla para la carrera sprint del sábado) debido a un problema en su motor.

George Russell en el Gran premi de China | AP

¿Cómo fue la Q1 del Gran Premio de China?

Las acciones que comenzaron en horas de la madrugada (hora centro de México) trajeron consigo grandes sorpresas. Una vez más los Mercedes demostraron ser los más ‘diestros’ en el manejo de nuevo auto de F1, obteniendo doblete en los primeros lugares de la clasificación de la sprint shootout; George Russell (POLE) Andrea Kimi Antonelli (2).

El britancio logró ser el más veloz con un tiempo de 1:31.520, tendiendo detrás al argentino con  1:31.809 y cerrando el Top 3 llegó el actual campeón del mundo, Lando Norris de la escudería de McLaren con un tiempo de 1:32.142.

Equipo de Mercedes tras la Q1 | AP

Por su parte, el equipo de Ferrari tuvo un buen desempeño dentro de las únicas prácticas libres del fin de semana, pues el multicampeón del mundo, Lewis Hamilton, largará desde la cuarta posición. Por otro lado, el monegasco, Charles Leclerc, saldrá hasta la sexta posición tras ser superado por el McLaren, Oscar Piatsri.

Tal y como sucedió en ​​Melbourne, el Mercede de Russell fue el más rápido durante las prácticas y la clasificación, colocándose a más de nueve décimas del resto de los pilotos. Volviendo a los recuerdos de la carrera pasada, Max Verstappen y Red Bull tuvieron una nueva participación ‘discreta’. El neerlandés volvió a quejarse de su auto y largará octavo en la parrilla de la mini carrera. 

¿Qué pasó con Checho Pérez?

La novedades dentro de la parrilla de Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez, no tuvo el comienzo deseado durante el fin de semana en Shangai, pues durante la última parte de los entrenamientos, su MAC-26 tuvo un problema en el sistema de combustible, por lo que quedó fuera y saldrá hasta la última fila del emparrillado.

Cadillac MAC-26 de Checo Pérez tras presentar un problema en el motor | AP
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