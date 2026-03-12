Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"

Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Esteban Gutiérrez 11:54 - 12 marzo 2026
La tensión entre Liam Lawson y Sergio Pérez en la Fórmula 1 no es un secreto. La rivalidad, que nació de la lucha por un asiento en Red Bull, se ha intensificado con varios incidentes en la pista, como el recordado gesto del neozelandés en el GP de México y su más reciente encontronazo en Australia.

A pesar de la creciente fricción, el piloto de Racing Bulls ha optado por restar importancia a la situación, dejando claro que su prioridad no es el conflicto con el piloto mexicano, quien ahora compite para Cadillac.

Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Liam Lawson en el GP de Australia | AP

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de China, se le preguntó a Lawson sobre su último roce con Pérez en Melbourne y si creía que la tensión entre ambos se resolvería alguna vez.

La respuesta de Lawson fue diplomática, buscando desviar la atención de la polémica. "No lo sé, creo que me centraré en competir. Es necesario competir, ya sabes dónde clasificamos la semana pasada y eso es lo que vamos a intentar hacer este fin de semana".

Con estas declaraciones, Lawson parece querer pasar página y concentrarse plenamente en el rendimiento de Racing Bulls en el circuito de Shanghái, dejando atrás las duras críticas que lanzó contra Pérez tras la carrera anterior.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

Lo que dijo tras Australia

Cabe recordar que, en caliente, Lawson no se contuvo al criticar al piloto de Red Bull por su agresividad en la pista en Melbourne a pesar de no estar luchando por posiciones. "Este tipo es un asco", llegó a decir.

Posteriormente, añadió ante la prensa: "Dos años después, aún no lo ha superado, así que lucha contra mí como si fuera el campeonato del mundo, pero estando en la P16. Obviamente, no me importa demasiado, mi carrera ya había terminado en ese momento, así que seguiremos adelante".

