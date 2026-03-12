Verstappen y la FIA debaten posibles cambios en la F1 para 2026

Si Max Verstappen habla, la FIA escucha. El piloto neerlandés, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, reveló en China que tuvo una reunión con el ente rector del automovilismo deportivo para mejorar el reglamento que entró en vigor este 2026.

Max Verstappen, fuera de pista en Australia | AP

¿Qué pasa en la F1 en este 2026?

Tras la primera carrera de la temporada -el Gran Premio de Australia- bajo las nuevas normativas, la Fórmula 1 no tardó en destacar en sus redes sociales el elevado número de adelantamientos.

La prueba inaugural registró un total de 120 maniobras, casi el triple que el año anterior. Sin embargo, los pilotos no se mostraron especialmente impresionados. Max Verstappen, en la previa del GP de China, restó importancia a estas cifras.

¿Qué dijo Max Verstappen?

"A veces hay coches de seguridad, virtual safety car, así que nunca puedes decir: ahora hubo 120 adelantamientos y luego 60. Depende de cómo se desarrolle la carrera. No es blanco o negro en el sentido de que más siempre es mejor. También hay que ver cómo ocurren realmente esos adelantamientos", explicó el piloto de Red Bull.

"Por supuesto, al principio, en las primeras 10 vueltas, algunas personas tenían muy poca batería y otras tenían más. Algunos tenían que venir desde más atrás, como me pasó a mí, así que entonces automáticamente hay más adelantamientos. Algunos coches también abandonaron, así que siempre puedes encontrar algo en esos números", añadió.

Según la mayoría de los pilotos, lo que se vio en Melbourne fue una sucesión de adelantamientos en las rectas, condicionados por el uso de la energía eléctrica. La mayoría de las maniobras se completaban mucho antes de la zona de frenado, lo que resultó en muy pocas batallas rueda a rueda en las curvas. Maniobras espectaculares, como la de Oscar Piastri por el exterior sobre Lewis Hamilton en Australia el año anterior, brillaron por su ausencia.

Max Verstappen, piloto de Red Bull | AP

Verstappen propone mejoras a la FIA

La mayoría de los pilotos abogan por cambios, esperando la evaluación que la FIA realizará tras el fin de semana con carrera sprint en China. "Bueno, espero que no sea así todo el año", expresó Max. "Depende un poco del circuito, pero también depende de cómo se pueda usar la batería. Si le preguntas a los pilotos, no creo que a nadie le guste realmente cómo se está dando en este momento".

El Tetracampeón del mundo ha mantenido conversaciones con la FIA, presentando varias ideas para mejorar la competición, aunque la mayoría de sus propuestas son a largo plazo.

"Para esta temporada será bastante difícil. Ojalá para la próxima temporada todavía podamos cambiar algunas cosas, pero probablemente serían cambios más grandes. Para este año hay que intentar alcanzar velocidades máximas algo normales. Si eso tiene que hacerse con un poco menos de potencia de batería, que así sea, creo. Pero todas esas son cosas que ellos están analizando".

Mad Max también criticó la necesidad de levantar el pie del acelerador en clasificación en ciertos trazados. "Básicamente castiga al piloto que quiere ir lo más rápido posible. Porque si miras los últimos años, en promedio los pilotos más rápidos son los que pasan más tiempo a fondo en una vuelta. Y ahora eso juega en tu contra", explicó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

"Fue como Mario Kart": Checo Pérez

El experimentado piloto mexicano, quien ha competido bajo diversas normativas, calificó esta como excesivamente artificial la nueva reglamentación de la Fórmula 1, serial al que regresó luego de un año inactivo.

Lo encontré muy falso, para ser honesto. Todo es simplemente con un botón. Adelantas y luego te adelantan, al estilo Mario Kart