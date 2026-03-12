¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos

Un incendio registrado la mañana de este 12 de marzo de 2026 dentro del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, provocó la movilización de bomberos, policías y cuerpos de emergencia en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el área de cocina del penal, presuntamente a causa de un cortocircuito. El humo se propagó rápidamente hacia la Sala 2 del área de visitas, lo que generó alarma entre el personal de seguridad del centro penitenciario, ubicado en calle Unión y Calzada Ermita Iztapalapa.

Vecinos de colonias cercanas reportaron haber visto una columna de humo visible desde varios puntos del oriente de la capital, lo que provocó preocupación en la zona.

Bomberos y equipos de emergencia ingresaron al penal

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, conocidos como Vulcanos, ingresaron al penal para sofocar el incendio. También acudieron policías sectoriales, personal de Protección Civil, paramédicos del ERUM y equipos del CRUM para apoyar en la emergencia.

Las autoridades informaron en un reporte preliminar:

"No se reportan personas lesionadas o intoxicadas y el humo sale de la Sala 2 de área de visitas. En el lugar se presenta la patrulla de sector, Personal de Protección Civil y de CRUM. Con apoyo de equipos de vulcanos 16-2 en unidad MP 022. El personal de vulcanos ingresa y labora en el lugar. No se reportan personas lesionadas".

Incendio fue controlado sin daños mayores

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego sin que se reportaran personas intoxicadas, lesionadas ni daños graves en las instalaciones.

Las autoridades penitenciarias y equipos de emergencia continuaron con la revisión del área afectada para descartar riesgos adicionales y confirmar que la situación estuviera completamente bajo control.