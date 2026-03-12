Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos

Vecinos de colonias cercanas reportaron haber visto una columna de humo visible desde varios puntos / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:01 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Humo en área de visitas encendió la alerta dentro del Centro Varonil de Reinserción Social

Un incendio registrado la mañana de este 12 de marzo de 2026 dentro del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, provocó la movilización de bomberos, policías y cuerpos de emergencia en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el área de cocina del penal, presuntamente a causa de un cortocircuito. El humo se propagó rápidamente hacia la Sala 2 del área de visitas, lo que generó alarma entre el personal de seguridad del centro penitenciario, ubicado en calle Unión y Calzada Ermita Iztapalapa.

Vecinos de colonias cercanas reportaron haber visto una columna de humo visible desde varios puntos del oriente de la capital, lo que provocó preocupación en la zona.

El fuego se habría originado en el área de cocina del penal, presuntamente a causa de un cortocircuito / Redes Sociales

Bomberos y equipos de emergencia ingresaron al penal

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, conocidos como Vulcanos, ingresaron al penal para sofocar el incendio. También acudieron policías sectoriales, personal de Protección Civil, paramédicos del ERUM y equipos del CRUM para apoyar en la emergencia.

Las autoridades informaron en un reporte preliminar:

"No se reportan personas lesionadas o intoxicadas y el humo sale de la Sala 2 de área de visitas. En el lugar se presenta la patrulla de sector, Personal de Protección Civil y de CRUM. Con apoyo de equipos de vulcanos 16-2 en unidad MP 022. El personal de vulcanos ingresa y labora en el lugar. No se reportan personas lesionadas".
Bomberos y personal de emergencia ingresaron al penal para sofocar el incendio / Redes Sociales

Incendio fue controlado sin daños mayores

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego sin que se reportaran personas intoxicadas, lesionadas ni daños graves en las instalaciones.

Las autoridades penitenciarias y equipos de emergencia continuaron con la revisión del área afectada para descartar riesgos adicionales y confirmar que la situación estuviera completamente bajo control.

Las autoridades reportaron que nadie salió lesionado y que no hay pérdidas que lamentar / Redes Sociales
Últimos videos
Lo Último
09:31 Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
09:24 Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
09:15 ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
09:11 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
09:04 El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
09:01 ¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
08:57 David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?
08:47 ¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana
08:33 ¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol
08:18 Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Box
12/03/2026
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Contra
12/03/2026
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Futbol
12/03/2026
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
Empelotados
12/03/2026
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
Contra
12/03/2026
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos