Fórmula 1

Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"

Este fin de semana, el piloto mexicano Checo Pérez debutará con Cadillac en el Gran Premio de Australia, en lo que será su décimo quinta temporada en la categoría
Axel Fernández
Axel Fernández 09:11 - 12 marzo 2026
El mexicano ve grandes problemas en las largadas, tras el cambio de reglamentación en el serial

Sobre advertencia no hay engaño. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez expresó su preocupación por los problemas en las salidas de la Fórmula 1, derivados de las nuevas unidades de potencia, y advierte que podrían desembocar en un incidente de serias consecuencias.

Checo Pérez, previo al GP de China | @SChecoPerez

¿Qué pasó en el GP de Australia?

La largada en el Gran Premio de Australia puso de manifiesto una vulnerabilidad en los sistemas de arranque bajo el nuevo reglamento técnico. El argentino Franco Colapinto tuvo que demostrar su habilidad al volante para esquivar al monoplaza de Liam Lawson, quien tuvo serias dificultades para ponerse en marcha.

Mientras Colapinto, del equipo Alpine, tuvo una salida fulgurante, el neozelandés de Racing Bulls se quedó prácticamente parado en la parrilla. La rápida reacción del argentino evitó una colisión que se hizo viral en redes sociales, pero para Checo Pérez, este tipo de situaciones pone en evidencia un grave riesgo de seguridad.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Qué dijo Checo Pérez?

El veterano y experimientado tapatío considera que la enorme diferencia de velocidad entre los coches en los primeros metros de carrera podría provocar un accidente grave más temprano que tarde.

"Es una pena lo que digo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente grave", declaró Pérez Mendoza, ya con el GP de China en puerta.

El piloto de Cadillac explicó que los pilotos tienen un control limitado sobre el comportamiento del coche en la salida con la normativa actual, como se vio en el caso de Lawson.

"Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar. Puedes tener una buena o mala salida por muchísimos factores. Se te puede activar el anti-stall, como le pasó a Lawson, y eso puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades que alcanzas en dos o tres segundos son extremas", detalló.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

¿Cómo ve Checo Pérez a la nueva F1?

Al ser preguntado sobre la sensación de aceleración en Australia en comparación con años anteriores, Pérez la describió como "masiva, mucho más rápida", y añadió que ahora es más fácil alcanzar altas velocidades en muy poco tiempo.

Pérez atribuye estas complicaciones directamente a las nuevas unidades de potencia, aunque reconoce la dificultad de encontrar una solución inmediata.

Es difícil, porque no sé qué se puede hacer al respecto. Simplemente, estos motores nuevos son muy complicados de arrancar
Fórmula 1
