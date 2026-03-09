Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y protagoniza nueva campaña de publicitaria

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 se ha convertido en una de las historias más llamativas del inicio de la Temporada 2026 del automovilismo. Tras un año de ausencia en la máxima categoría, el piloto mexicano vuelve a la parrilla internacional en medio de gran expectativa entre los aficionados y el mundo del deporte motor.

Este retorno también ha inspirado iniciativas fuera de las pistas. La marca de chocolate KitKat lanzó la campaña "KitKat: Come Back", un homenaje al regreso del piloto mexicano y al orgullo de verlo nuevamente representando a México en el campeonato más importante del automovilismo.

El concepto de la campaña se basa en una idea clara: las pausas también forman parte del alto rendimiento. En el automovilismo, detenerse no siempre significa perder ritmo, sino prepararse mejor para competir. Bajo esa filosofía, la marca busca conectar su famoso concepto de "break" con el regreso del piloto tapatío a la Fórmula 1.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

El regreso de Checo Pérez impulsa nueva narrativa en la Fórmula 1

El inicio de la Temporada 2026, que arrancó con el Gran Premio de Australia, no solo pone en marcha los motores de los monoplazas, sino también nuevas historias que capturan la atención global. Una de ellas es precisamente el retorno de Checo Pérez, que volvió a competir después de un periodo fuera de la categoría.

Desde la perspectiva de la campaña, ese año fuera puede interpretarse como un proceso de preparación y reajuste. La narrativa plantea que una pausa estratégica puede convertirse en el impulso para regresar con mayor determinación y enfoque.

En ese contexto, KitKat refuerza su presencia dentro del automovilismo como chocolate oficial de la Fórmula 1, una alianza que conecta a la marca con millones de seguidores que viven cada carrera como un evento global.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

KitKat y la Fórmula 1: la pausa como parte de la estrategia

La campaña también busca trasladar el lenguaje del deporte motor al mensaje de la marca. Así como los equipos utilizan los pit stops para ajustar estrategias durante la carrera, la pausa puede ser una herramienta clave para mejorar el rendimiento dentro y fuera de la pista.

Según explicó Ricardo Bassani, vicepresidente de Chocolates Nestlé en México, la iniciativa celebra el regreso del piloto mexicano y destaca que los grandes campeones saben cuándo detenerse, reenfocarse y volver con más fuerza.

En un entorno donde la velocidad y la inmediatez dominan tanto el deporte como la vida cotidiana, la campaña propone una reflexión distinta: los regresos más memorables no nacen de la prisa, sino de la preparación.