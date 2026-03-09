Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y protagoniza nueva campaña de publicitaria

Checo Pérez y la campaña con KitKat | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:26 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto mexicano logró terminar en la decimosexta posición en el Gran Premio de Australia

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 se ha convertido en una de las historias más llamativas del inicio de la Temporada 2026 del automovilismo. Tras un año de ausencia en la máxima categoría, el piloto mexicano vuelve a la parrilla internacional en medio de gran expectativa entre los aficionados y el mundo del deporte motor.

Este retorno también ha inspirado iniciativas fuera de las pistas. La marca de chocolate KitKat lanzó la campaña "KitKat: Come Back", un homenaje al regreso del piloto mexicano y al orgullo de verlo nuevamente representando a México en el campeonato más importante del automovilismo.

El concepto de la campaña se basa en una idea clara: las pausas también forman parte del alto rendimiento. En el automovilismo, detenerse no siempre significa perder ritmo, sino prepararse mejor para competir. Bajo esa filosofía, la marca busca conectar su famoso concepto de "break" con el regreso del piloto tapatío a la Fórmula 1.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

El regreso de Checo Pérez impulsa nueva narrativa en la Fórmula 1

El inicio de la Temporada 2026, que arrancó con el Gran Premio de Australia, no solo pone en marcha los motores de los monoplazas, sino también nuevas historias que capturan la atención global. Una de ellas es precisamente el retorno de Checo Pérez, que volvió a competir después de un periodo fuera de la categoría.

Desde la perspectiva de la campaña, ese año fuera puede interpretarse como un proceso de preparación y reajuste. La narrativa plantea que una pausa estratégica puede convertirse en el impulso para regresar con mayor determinación y enfoque.

En ese contexto, KitKat refuerza su presencia dentro del automovilismo como chocolate oficial de la Fórmula 1, una alianza que conecta a la marca con millones de seguidores que viven cada carrera como un evento global.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

KitKat y la Fórmula 1: la pausa como parte de la estrategia

La campaña también busca trasladar el lenguaje del deporte motor al mensaje de la marca. Así como los equipos utilizan los pit stops para ajustar estrategias durante la carrera, la pausa puede ser una herramienta clave para mejorar el rendimiento dentro y fuera de la pista.

Según explicó Ricardo Bassani, vicepresidente de Chocolates Nestlé en México, la iniciativa celebra el regreso del piloto mexicano y destaca que los grandes campeones saben cuándo detenerse, reenfocarse y volver con más fuerza.

En un entorno donde la velocidad y la inmediatez dominan tanto el deporte como la vida cotidiana, la campaña propone una reflexión distinta: los regresos más memorables no nacen de la prisa, sino de la preparación.

Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
18:43 Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
18:37 Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
18:31 Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
18:23 VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
18:19 ¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
17:51 Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
17:46 Real Oviedo planta cara en Cornellà y se lleva un importante punto ante Espanyol
17:45 Hoy No Circula martes 10 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:28 Célula canina entra a rescate tras colapso en San Antonio Abad
17:27 Este es el line up de México para su partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Contra
09/03/2026
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Futbol
09/03/2026
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
NFL
09/03/2026
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Contra
09/03/2026
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Lichnovsky en llegada a un partido con América | IMAGO 7
Futbol
09/03/2026
¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
Futbol
09/03/2026
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío