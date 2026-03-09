Franco Colapinto ya se encuentra en China

A través de un video difundido en redes sociales se observa al piloto argentino Franco Colapinto firmando algunos autógrafos a su llegada a China previo a disputar el Gran Premio de China

🔵🟡 CON UN PILUSO DE BOCA, ¡COLAPINTO YA ESTÁ EN CHINA! 💪🇦🇷🇨🇳



📹 dhwiqhdiwm pic.twitter.com/h1UTpXcoLp — Diario Olé (@DiarioOle) March 9, 2026

Franco Colapinto terminó en la posición 14 de la clasificación en el Gran Premio de Australia tras un error de su equipo que lo obligó a penalizar tempranamente en la carrera. Aún así el argentino logró completar la ruta a pesar de la desventaja.

Piloto Franco Colapinto I @FranColapinto

Sus neumáticos no fueron cambiados correctamente durante la competencia y aún así disputó 40 vueltas con los mismos neumáticos. Resistió la lucha con Carlos Sainz a pesar de que su unidad no estaba en las mejores condiciones.

Alpine sumó un punto gracias a que Glasy obtuvo el puesto 10 en el circuito. Uno de los desempeños más destacados fue el del holandés Max Verstappen quien pasó de la posición 20 a la sexta peleando por los primeros cinco lugares contra Norris.

El circuito australiano fue principalmente dominado por la escudería Mercedes George Russell y Kimi Antonelli quienes quedaron 1-2 respectivamente.

Ya piensa en la siguiente carrera

Colapinto y Alpine ya se encuentran en China para disputar el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai esperando no vuelva a ocurrir un error que le costó al argentino quedarse atrás en la clasificación.

Una de las hazañas de Colapinto durante el circuito fue esquivar de manera abrupta pero efectivo a Liam Lawson quien se quedó clavado atravesándose en el camino del argentino quien pudo volantear a tiempo para evitar estrellarse contra los Racing Bulls.

Liam Lawson, piloto de Racing Bulls | AP

¿Por qué penalizaron a Colapinto?

Franco Colapinto, previo a las prácticas de Australia | AP