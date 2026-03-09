Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Franco Colapinto ya se encuentra en China

Franco Colapinto, en Australia | AP
Jorge Armando Hernández 20:15 - 08 marzo 2026
Después de su participación en el Gran Premio de Australia 2026. el piloto argentino ya viajó a China para disputa su siguiente competencia

A través de un video difundido en redes sociales se observa al piloto argentino Franco Colapinto firmando algunos autógrafos a su llegada a China previo a disputar el Gran Premio de China

Franco Colapinto terminó en la posición 14 de la clasificación en el Gran Premio de Australia tras un error de su equipo que lo obligó a penalizar tempranamente en la carrera. Aún así el argentino logró completar la ruta a pesar de la desventaja.

Piloto Franco Colapinto I @FranColapinto

Sus neumáticos no fueron cambiados correctamente durante la competencia y aún así disputó 40 vueltas con los mismos neumáticos. Resistió la lucha con Carlos Sainz a pesar de que su unidad no estaba en las mejores condiciones.

Alpine sumó un punto gracias a que Glasy obtuvo el puesto 10 en el circuito. Uno de los desempeños más destacados fue el del holandés Max Verstappen quien pasó de la posición 20 a la sexta peleando por los primeros cinco lugares contra Norris.

El circuito australiano fue principalmente dominado por la escudería Mercedes George Russell y Kimi Antonelli quienes quedaron 1-2 respectivamente.

Ya piensa en la siguiente carrera

Colapinto y Alpine ya se encuentran en China para disputar el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai esperando no vuelva a ocurrir un error que le costó al argentino quedarse atrás en la clasificación.

Una de las hazañas de Colapinto durante el circuito fue esquivar de manera abrupta pero efectivo a Liam Lawson quien se quedó clavado atravesándose en el camino del argentino quien pudo volantear a tiempo para evitar estrellarse contra los Racing Bulls.

Liam Lawson, piloto de Racing Bulls | AP

¿Por qué penalizaron a Colapinto?
Franco Colapinto, previo a las prácticas de Australia | AP

Franco Colapinto fue penalizado debido a que infringió el procedimiento de alargada, algo que no fue su responsabilidad sino de su equipo. Perdió aproximadamente 20 segundos en el boxer, aun así, aguantó 48 de las 58 vueltas con los neumáticos duros.

