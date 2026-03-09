Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

F1 renombró curva en el Gran Premio de Australia como homenaje a Laura Müller y Hannah Schmitz

Hannah Schmitz en el pit wall de Red Bull durante el Gran Premio de Hungría 2022 | RED BULL
Hannah Schmitz en el pit wall de Red Bull durante el Gran Premio de Hungría 2022 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:42 - 08 marzo 2026
Las ingenieras de Haas y Red Bull recibieron un reconocimiento especial en el marco del Día Internacional de la Mujer

El Gran Premio de Australia 2026 marcó un hito en la Fórmula 1. La carrera, celebrada este domingo 8 de marzo (sábado 7 para México por la diferencia horaria) coincidió con el Día Internacional de la Mujer, razón por la cual la categoría rindió homenaje a dos importantes figuras; Laura Müller y Hannah Schmitz.

La Curva 6 del icónico Circuito de Albert Park, en Melbourne, fue rebautizada en honor a las ingenieras de Haas y Red Bull, como parte de la iniciativa 'In Her Corner', colaboración entre Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation, que busca inspirar a la nueva generación de ingenieras.

Laura Müller, la voz pionera en el muro de Haas

Laura Müller se ha convertido en una de las caras más reconocibles en el muro de boxes como la primera mujer en la historia de la F1 en ejercer como ingeniera de carrera. Ella es el enlace directo con Esteban Ocon durante las competiciones, un puesto de máxima presión y visibilidad.

Laura Müller en el garage de Haas en el Gran Premio de Australia 2026 | GROSBY GROUP
Laura Müller en el garage de Haas en el Gran Premio de Australia 2026 | GROSBY GROUP

En declaraciones recogidas por sportskeeda, ella reconoció que de niña soñó con "ser piloto de Fórmula 1 y competir contra Michael Schumacher". Sin embargo, la falta de oportunidades para desarrollarse en el automovilismo y su talento la llevaron a vincularse con el deporte motor desde la ingeniería.

Con 33 años, ha sido una voz activa sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en un entorno tradicionalmente masculino. "La misoginia sigue ahí, de manera sutil. Siempre tienes que demostrar lo que vales y ser mejor que los hombres que te rodean", comentó en entrevista para GPFans.

A pesar de este desafió, añadió que confía que la presencia femenina en la F1 siga creciendo, además que consideró que hay potencial al que todavía no se le da oportunidad. "Hay chicas que podrían ocupar el puesto de piloto y ser suficientemente rápidas para la F1", añadió.

Hannah Schmitz, la mente estratégica detrás de los triunfos de Red Bull

La otra protagonista de este homenaje fue Hannah Schmitz, la reconocida jefa de estrategia del equipo Red Bull. Con 39 años, la británica es una de las pocas mujeres con un puesto de alta responsabilidad en el pitwall.

Max Verstappen y Hannah Schmitz en el podio en el Gran Premio de Qatar 2025 | RED BULL
Max Verstappen y Hannah Schmitz en el podio en el Gran Premio de Qatar 2025 | RED BULL

Su función es crucial: decide el momento exacto de las paradas en boxes, la elección de neumáticos y las reacciones ante imprevistos como los coches de seguridad. Su brillantez ha sido un factor determinante en los numerosos éxitos de Max Verstappen y la escudería austriaca.

Graduada en ingeniería mecánica por la Universidad de Cambridge, Schmitz se unió a Red Bull en 2009 y desde entonces ha ascendido progresivamente en el equipo de Milton Keynes. Pasó por roles como ingeniera de modelado y simulación hasta senior de estrategia.

Además de nombrar una curva en honor a Müller y Schmitz, el fin de semana en Melbourne tuvo otros homenajes. La antigua estratega de SauberRuth Buscombe; Jessica Hawkins, embajadora del equipo Aston Martin y última mujer en subirse a un F1, las dos jóvenes pilotas australianas de la F1 Academy de este año, Aiva Anagnostiadis y Joanne Ciconte, también recibieron reconocimientos.

Laura y Hannah con sus reconocimientos | CAPTURA DE PANTALLA
Laura y Hannah con sus reconocimientos | CAPTURA DE PANTALLA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

