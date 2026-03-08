¿Malcolm a la F1? El 'regalo' de Red Bull a Frankie Muniz

Frankie Muniz, el actor que saltó a la fama como protagonista de 'Malcolm in the Middle' vuelve a acercarse al mundo del automovilismo, ahora de la mano de Red Bull.

El exactor ha cambiado de profesión pues ahora se desempeña como piloto de NASCAR, aunque hace unos meses sufrió una lesión que lo alejó de la temporada. Aun así, Muniz se mantiene cerca del automovilismo y ahora puso los ojos en la Fórmula 1.

Frankie Muniz correrá autos de carrera | IG @FRANKIEMUNIZ4

La lesión que lo alejó de NASCAR

El actor se está recuperando de una fractura de muñeca que sufrió tras caerse de una escalera en su casa, según comunicó él mismo en su cuenta de Instagram este jueves.

El desafortunado accidente ocurrió justo antes de un evento de NASCAR en el Darlington Raceway, en Carolina del Sur, el año pasado. Desde entonces sigue con su rehabilitación buscando volver detrás del volante.

Sin embargo, la carrera de Muniz en NASCAR está lejos de terminar. El piloto estima que podrá volver a ponerse al volante en unos pocos meses.

Frankie Muniz después de una carrera | INSTAGRAM @frankiemuniz4

Se acerca a la F1

Muniz está cada vez más cerca de regresar y es por ello que Red Bull Racing ha decidido darle un 'regalo' de cara al Showroom del equipo el próximo 14 de marzo.

A través de una publicación en redes sociales, la escudería compartió un video en el que se ve a Muniz en su casa al momento de que llega una monoplaza de Red Bull en su entrada de coches.

El exactor reacciona a la llegada del automóvil asegurando que "es uno de los mejores momentos de su vida". Aunque no se le permitió manejarlo, Muniz si posó a un lado del coche.

El video sirvió como promocional para el evento de la próxima semana que se llevará a cabo en Phoenix Arizona.

Muniz en el automovilismo

Muniz inició su trayectoria como piloto profesional en 2006, tras el final de Malcolm el del Medio, una decisión motivada por su admiración de toda la vida por el automovilismo.

Esta no es la primera vez que el actor sufre una lesión. En una entrevista anterior con la revista People, el piloto de 39 años admitió ser 'propenso a las lesiones', revelando que se había roto 38 huesos entre 2006 y 2017.

A principios de 2024, Muniz se vio involucrado en un accidente durante el campeonato de la NASCAR Craftsman Truck Series en Phoenix, Arizona. Según informes de un periodista presente en el circuito, Muniz fue visto cojeando hacia una ambulancia tras recibir un fuerte impacto por detrás, aunque afortunadamente escapó sin lesiones graves.