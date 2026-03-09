Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Fin de una era! Miami Dolphins cortan a Tua Tagovailoa

Tua Tagovailoa l AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:27 - 09 marzo 2026
Miami decidió no seguir con el proyecto de Tua y ya buscan un nuevo mariscal de campo de cara a la próxima temporada

En un movimiento que redefine el futuro inmediato de la franquicia, los Miami Dolphins han anunciado oficialmente la salida del mariscal de campo Tua Tagovailoa. La decisión, confirmada por el Gerente General Jon-Eric Sullivan este lunes por la mañana, marca el inicio de una reestructuración profunda en la posición más importante del campo tras seis temporadas de altibajos.

"Recientemente informé a Tua y a sus representantes que vamos a tomar una nueva dirección en la posición de mariscal de campo y que lo liberaremos después del inicio del nuevo año de la liga. Expresé nuestra gratitud por sus numerosas contribuciones, tanto en el campo como en la comunidad", declaró Sullivan en un comunicado oficial.

99 MILLONES EN DINERO MUERTO PARA MIAMI

A pesar del respeto expresado por la directiva, la separación deja una cicatriz profunda en las finanzas del equipo. Al liberar a Tagovailoa, los Dolphins enfrentan un impacto histórico de 99 millones de dólares en dinero muerto (salario que cuenta contra el límite salarial a pesar de que el jugador ya no está en el equipo).

Tua Tagovailoa es cortado Dolphins | AP

Para mitigar el golpe, Miami utilizará la designación de "post-1 de junio", permitiendo dividir el impacto contable de la siguiente manera:

  • 2026: $67.4 millones de dólares.

  • 2027: $31.8 millones de dólares.

Con apenas poco más de 8 millones de dólares disponibles en el tope salarial actual, esta maniobra deja a los Dolphins prácticamente fuera de la carrera por mariscales de campo veteranos o de jerarquía en la agencia libre, obligándolos a buscar soluciones económicas o juveniles.

Tua Tagovailoa, ex QB de los Miami Dolphins | AP

DOLPHINS EN BUSCA DE QB

Con la selección número 11 global en el próximo Draft de la NFL, todos los ojos apuntan a que Miami buscará un mariscal de campo novato. Esta estrategia permitiría al equipo contar con un titular bajo un contrato de escala salarial de novato, compensando parcialmente el enorme peso muerto que dejó el contrato de Tua.

NÚMEROS DE TUA TAGOVAILOA EN MIAMI

Tagovailoa, quien llegó a la liga como la quinta selección global, se marcha de Florida con un historial sólido pero insuficiente para alcanzar la gloria de postemporada que la afición exigía.

Estadísticas finales en Miami:

  • Récord como titular: 44-32

  • Yardas aéreas: 18,166

  • Touchdowns de pase: 120

  • Intercepciones: 59

La salida de Tua cierra un capítulo de seis años definido por su incapacidad dar el siguiente paso con Dolphins en la Conferencia Americana. A partir de hoy, Miami navega en aguas desconocidas en busca de un nuevo mariscal de campo.

Tua Tagovailoa debutó con los Dolphins | AP
NFL
