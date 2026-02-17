Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes

Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP
Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP
Rafael Trujillo 19:57 - 16 febrero 2026
Tras dejar ir a Bradley Chubb y Tyreek Hill, Miami está pensando en más movimientos

Los Miami Dolphins ya piensan en el futuro y para ellos han decidido hacer varios cambios importantes. El equipo ya había dejando ir a su entrenador en jefe Mike McDaniels y contratado a Jeff Hafley como su reemplazo. Ahora, el equipo ha decidido hacer movimientos en su plantilla.

De la mano del nuevo entrenador en jefe, Hafley, y su nuevo gerente general, Jon-Eric Sullivan, los Miami Dolphins iniciaron con una importante restructuración, empezando con la salida de jugadores que habían sido emblemáticos y se espera que, previo al Draft de este año, abran más espacio en su roster.

Mike McDaniel, headcoach de Dolphins | AP

Salida de jugadores importantes

Los Dolphins liberaron el lunes al receptor estrella Tyreek Hill, poniendo fin al mandato de cuatro años del All-Pro en Miami. Los Dolphins adquirieron a Hill en un intercambio con Kansas City antes de la temporada 2022 y le dieron una extensión de contrato de cuatro años y 120 millones de dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado en su posición en ese momento .Su contrato, que se extiende hasta 2026, habría representado alrededor de 51 millones de dólares contra el tope salarial de Miami.

Este es uno de los varios recortes importantes que los Dolphins realizaron el lunes. Miami también despidió al liniero ofensivo James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine, y liberará al dos veces Pro Bowl, Bradley Chubb. Chubb pasó las últimas tres temporadas con los Dolphins después de ser traspasado a Miami desde Denver en 2022.

Tyreek Hill, ex receptor de los Miami Dolphins | AP

Los Dolphins aún parecen indecisos sobre el QB Tua Tagovailoa

El gerente general aún enfrenta la pregunta de si debe dejar ir a la selección de primera ronda del draft de 2020, Tua Tagovailoa, quien fue enviado a la banca por el exentrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, hacia el final de la temporada pasada debido a su mal juego.

Tagovailoa firmó una extensión de contrato por cuatro años y $212.4 millones en julio de 2024, pero desde entonces ha mostrado un declive en precisión y movilidad. Tagovailoa terminó 2025 con 15 intercepciones, la segunda mayor cantidad en la NFL y un récord personal. Tiene garantizados $54 millones para 2026, y los Dolphins incurrirían en un impacto significativo en el límite salarial si lo liberaran.

Cortarlo resultaría en un cargo por límite salarial muerto de $99 millones. Si la transferencia se designa como una liberación posterior al 1 de junio, esos cargos se dividirían en dos años, con $67.4 millones asignados al límite salarial de 2026 y $31.8 millones al de 2027.

Tua Tagovailoa en la derrota de Dolphins | AP

¿Qué sigue para los Dolphins?

Miami, al tener sólo 10 millones de espacio en su tope salarial, el equipo apunta a hacer más movimientos para poder firmar nuevos jugadores de cara a la siguiente temporada. Además, empiezan a pensar en el Draft del siguiente abril pues tendrán el Pick 11 en la primera ronda.

NFL
