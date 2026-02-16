Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite

Bad Bunny estará en WrestleMania 42, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, y es que todos los factores se están acomodando para que el Conejo Malo, ganador este 2026 del Premio Grammy a Mejor Álbum del Año y protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL, forme parte de la cartelera del evento luchístico más esperado del año.

Es cierto, la historia de San Benito y la World Wrestling Entertainment no es nueva, pues desde 2021 ha tenido diferentes apariciones en eventos como WrestleMania, Royal Rumble y Backlash, siendo esa la última en 2023, cuando derrotó a Damian Priest en una función celebrada en su natal Puerto Rico.

Ahora, para 2026, si bien no hay nada oficial, hay varias señales que hacen pensar que Bad Bunny podría aparecer en WrestleMania. Primero, y quizá más importante: la gira DeBÍ TiRAR MáS FOTos misteriosamente no tiene conciertos programados para el mes de abril, que es cuando se llevará a cabo WM42, el 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La última presentación del Conejo Malo será en marzo en Tokio, Japón, con fecha y sede por confirmar, y de ahí vuelve a los escenarios hasta el 22 de mayo en Barcelona, España, por lo que perfectamente le daría tiempo para prepararse y recuperarse tras esa hipotética lucha.

Otra señal más es que públicamente Logan Paul ya habló sobre la posibilidad de una lucha con Bad Bunny en WrestleMania, calificándola como “la más importante de la historia”, si es que se da, aunado a que él mismo salió a defenderlo de su hermano Jake Paul, luego de que éste calificara al puertorriqueño como “falso estadounidense”, dando pie a que por sí sola exista ya una historia entre Logan y San Benito, la cual no dudaría que forme parte de un plan para comenzar a generar calor entre los medios de comunicación y el público, así como WWE lo ha hecho en otras ocasiones y ellos mismos lo han destapado en su serie en Netflix Unreal.

Un factor más que alentaría la participación de Bad Bunny en WrestleMania es que su fama mundial podría ayudar a WWE con la venta de boletos, pues desde Estados Unidos se reporta que, a la fecha, se han vendido unos 36 mil boletos por cada noche del evento, que significarían aproximadamente 20 mil menos de los que se habían vendido el año pasado a estas alturas, lo cual impediría romper o al menos igualar el récord de más de 124 mil boletos vendidos —entre las dos noches— que WWE reportó en 2025 en el mismo Allegiant Stadium de Las Vegas.

Y ya por último, nomás así como sueño guajiro, ¿se imaginan a Bad Bunny presentarse en México con Triple A? Esta no es información, no lo estoy afirmando ni señalando que hay planes de eso; sólo digo que el 11 de abril la Caravana Estelar tiene evento programado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México, justo una semana antes de que se lleve a cabo WrestleMania 42. Así es que, si WWE quisiera aprovechar el calor del Conejo Malo y, de una vez por todas, enganchar al público latino para que vea su magno evento, esa es la fecha indicada. ¡Haznos el milagro, San Benito!

¡Caín Velásquez salió de la cárcel!