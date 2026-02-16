¡Regresa! Kevin Mier apunta a jugar ante Chivas en la Jornada 7

Una de las grandes noticias en el seno del Cruz Azul está por llegar, y es que de acuerdo a reportes el guardameta Kevin Mier habría superado su lesión y apuntaría a tener sus primeros minutos ante las Chivas en la Jornada 7.

Con información de ESPN el colombiano sería parte del juego de la próxima fecha del Clausura 2026 con el Cruz Azul Sub-21, esto con el fin de ir retomando el ritmo y posteriormente volver a tener actividad en el primer equipo de Nicolás Larcamón.

Cabe mencionar, que para el juego de la Liga MX entre La Máquina y Guadalajara seguirá siendo Andrés Gudiño el guardián en el marco como lo ha hecho en las últimas jornadas, recibiendo tan solo cuatro goles en seis fechas disputadas en el actual torneo.

Kevin Mier fue mandado a la banca | IMAGO7

¿Cuál fue el último partido de Kevin Mier?

El arquero colombiano tuvo su último partido en la Jornada 17 del Apertura 2025 el encuentro entre Cruz Azul y Pumas disputado en el Estadio Cuauhtémoc donde terminaría sufriendo una fractura en la tibia tras una fuerte entrada por parte de Adalberto Carrasquilla.

El incidente ocurrido al minuto 46 del partido, se gestó cuando el jugador universitario llegó con los tachones por delante directo al portero colombiano. Mier tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de las desgracias entre aplausos y ovaciones de la afición celeste, quienes reconocieron su entrega bajo los tres palos.

Cruz Azul buscará inhabilitación de Carrasquilla, en caso de fractura de Kevin Mier | IMAGO7

Dicha lesión prendió las alarmas en donde se aseguró que estaría al menos seis meses fuera de actividad, perdiéndose la Liguilla, Copa Intercontinental, además de estar en riesgo su participación en la Copa del Mundo 2026 con su Selección, pues llegaría con poca o nula actividad.

Kevin Mier l IMAGO7

La polémica con el arbitraje

La jugada generó diversas críticas, tras la entrada violenta debido a que el silbante Fernando Guerrero no decidió expulsar al panameño cuando tuvo los detalles visualizados desde el VAR y dejó al atacante dentro del terreno de juego que a la postre fuera determinante para l victoria universitaria.