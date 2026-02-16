Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed

X presentó una falla mundial este lunes 16 de febrero/X
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:26 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Hasta el momento no hay una postura oficial de la compañía de Elon Musk para explicar lo que sucedió

La red social X (antes Twitter) registró una caída a nivel mundial la mañana de este lunes 16 de febrero, generando miles de reportes de usuarios que señalaron problemas para cargar el feed, iniciar sesión y publicar contenido.


La interrupción fue detectada principalmente a través de la plataforma de monitoreo Downdetector, donde se concentraron decenas de miles de avisos en cuestión de minutos.

Desde las primeras horas de hoy, usuarios reportaron fallas al navegar por X/Pixabay

Fallas en el feed y en la aplicación móvil

De acuerdo con los reportes recopilados, alrededor del 60 por ciento de las quejas estuvieron relacionadas con errores en el feed, donde las publicaciones no cargaban o aparecían mensajes de error.


Otro 30 por ciento de los reportes correspondió a fallas en la aplicación móvil, incluyendo lentitud y dificultad para actualizar contenido. El restante 10 por ciento señaló problemas para iniciar sesión.

Más de 40 mil reportes en menos de una hora

Medios internacionales informaron que la caída comenzó poco después de las 05:00 horas y que en los primeros 30 minutos se registraron más de 40 mil reportes de usuarios en distintos países.


Las fallas se extendieron por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, afectando tanto la versión web como la aplicación móvil de la plataforma.

Las principales fallas eran en el feed, al querer hacer publicaciones o en el inicio de sesión/Downdetector

Problemas de conexión con el servidor

Entre las incidencias más frecuentes se reportaron errores de conexión con el servidor, dificultades para actualizar el timeline y problemas generales de funcionamiento.


Algunos usuarios también indicaron que no podían enviar publicaciones, visualizar notificaciones o acceder a perfiles.

Sin postura oficial inmediata

Hasta el momento de los primeros reportes, X no había emitido un posicionamiento oficial para explicar las causas de la caída ni el tiempo estimado de restablecimiento.


La interrupción ocurre un mes después de otra falla global registrada el 16 de enero, lo que generó comentarios en otras plataformas digitales.

X, antes conocida como Twitter, es una de las redes sociales más utilizada en el mundo/Pixabay

Servicio comenzó a normalizarse

De acuerdo con reportes posteriores, el servicio comenzó a restablecerse alrededor de las 8:30 horas, cuando las funciones principales volvieron a operar con normalidad para la mayoría de los usuarios.


Aunque la plataforma recuperó su funcionamiento, la caída volvió a colocar a X en tendencia global, con miles de comentarios en otras redes sociales sobre la interrupción.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:00 ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
10:21 VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
10:05 Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
09:33 Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
09:26 X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
09:21 Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
09:20 Neymar cumple sueño de abuelita en el futbol brasileño
09:12 Carlo Ancelotti disfruta del Carnaval de Río junto a la leyenda Ronaldo Nazário
09:10 Expulsión De Scarlett Camberos Y Le Gritan De Todo A La Silbante
09:05 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA ANTHONY MARTIAL?
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
Futbol
16/02/2026
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Contra
16/02/2026
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
16/02/2026
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
Fórmula 1
16/02/2026
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Contra
16/02/2026
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
Otros Deportes
16/02/2026
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026