X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed

La red social X (antes Twitter) registró una caída a nivel mundial la mañana de este lunes 16 de febrero, generando miles de reportes de usuarios que señalaron problemas para cargar el feed, iniciar sesión y publicar contenido.

La interrupción fue detectada principalmente a través de la plataforma de monitoreo Downdetector, donde se concentraron decenas de miles de avisos en cuestión de minutos.

Desde las primeras horas de hoy, usuarios reportaron fallas al navegar por X/Pixabay

Fallas en el feed y en la aplicación móvil

De acuerdo con los reportes recopilados, alrededor del 60 por ciento de las quejas estuvieron relacionadas con errores en el feed, donde las publicaciones no cargaban o aparecían mensajes de error.

Otro 30 por ciento de los reportes correspondió a fallas en la aplicación móvil, incluyendo lentitud y dificultad para actualizar contenido. El restante 10 por ciento señaló problemas para iniciar sesión.

Más de 40 mil reportes en menos de una hora

Medios internacionales informaron que la caída comenzó poco después de las 05:00 horas y que en los primeros 30 minutos se registraron más de 40 mil reportes de usuarios en distintos países.

Las fallas se extendieron por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, afectando tanto la versión web como la aplicación móvil de la plataforma.

Las principales fallas eran en el feed, al querer hacer publicaciones o en el inicio de sesión/Downdetector

Problemas de conexión con el servidor

Entre las incidencias más frecuentes se reportaron errores de conexión con el servidor, dificultades para actualizar el timeline y problemas generales de funcionamiento.

Algunos usuarios también indicaron que no podían enviar publicaciones, visualizar notificaciones o acceder a perfiles.

Sin postura oficial inmediata

Hasta el momento de los primeros reportes, X no había emitido un posicionamiento oficial para explicar las causas de la caída ni el tiempo estimado de restablecimiento.

La interrupción ocurre un mes después de otra falla global registrada el 16 de enero, lo que generó comentarios en otras plataformas digitales.

X, antes conocida como Twitter, es una de las redes sociales más utilizada en el mundo/Pixabay

Servicio comenzó a normalizarse