Contra

Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos

El dólar pierde terreno frente al peso mexicano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:43 - 16 febrero 2026
El billete verde se cotiza promedio en $16.75 pesos a la compra y $17.44 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 16 de febrero de 2026 arrancó la jornada en 17.16 pesos por unidad en el mercado interbancario, mostrando una ligera baja frente al cierre del viernes 13 de febrero.


La divisa estadounidense mantiene una tendencia descendente en las últimas sesiones.
El peso mexicano sigue firme.

El dólar se cotiza promedio en $17.16 pesos por unidad/Google

¿En cuánto abrió el dólar y cómo cerró el viernes?

Este lunes, el tipo de cambio se ubicó en 17.16 pesos por dólar, mientras que el viernes 13 de febrero cerró ligeramente por encima, en un rango cercano a los 17.20 pesos.


La diferencia es marginal. Pero confirma la tendencia bajista de corto plazo. En términos prácticos: el peso inicia la semana con ligera apreciación frente al billete verde.

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio bancarias para este lunes:

  • Compra: 16.7598 pesos

  • Venta: 17.4447 pesos


El diferencial se mantiene dentro de parámetros habituales.
La cotización promedio refleja estabilidad en el mercado cambiario.

El peso mexicano mantiene su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Análisis: así se ha movido el dólar en la última semana

Durante los últimos cinco días hábiles, el dólar ha mostrado una tendencia descendente moderada.

Pasó de niveles cercanos a 17.30 pesos a los actuales 17.16 pesos, marcando un retroceso aproximado de entre 0.8% y 1% semanal.

Factores clave:

  • Fortaleza del peso mexicano.

  • Ajustes técnicos tras el inicio de año.

  • Menor presión internacional sobre mercados emergentes.

El rango semanal se ha mantenido entre 17.10 y 17.40 pesos, mostrando baja volatilidad.

Cotización del dólar en bancos hoy 16 de febrero

Así se vende y compra el dólar en ventanillas bancarias:

  • Banco Azteca: Compra 15.85 | Venta 17.74

  • BBVA: Compra 16.10 | Venta 17.65

  • Banorte: Compra 15.95 | Venta 17.45

  • Santander: Compra 16.05 | Venta 17.75

  • Citibanamex: Compra 16.63 | Venta 17.59

  • Scotiabank: Compra 16.20 | Venta 17.70

  • Banregio: Compra 16.40 | Venta 17.80

  • Inbursa (referencia interbancaria): 17.1443

  • Banxico FIX: 17.1798

Las variaciones dependen de la institución y el monto a operar.
Conviene comparar antes de comprar o vender.

El tipo de cambio del dólar puede ser diferente entre cada institución bancaria/Pixabay

¿Qué esperar del tipo de cambio esta semana?

El comportamiento reciente sugiere estabilidad con sesgo bajista.


Mientras no haya sobresaltos externos relevantes, el dólar podría mantenerse en el rango de 17.10 a 17.30 pesos en el corto plazo.


El peso mexicano sigue mostrando resiliencia. Y el mercado permanece atento a indicadores económicos internacionales.



Finanzas
