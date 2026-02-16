Keanu Reeves promete un espectacular documental sobre Cadillac en la F1: "Es muy intenso"

Cadillac promete una revolución en la Fórmula 1 y, antes de poner en marcha su primera temporada en el serial con Checo Pérez como líder, tiene una misión desde la mercadotecnia: atraer a la mayor cantidad de seguidores.

Checo Pérez, a bordo del CA01 en las pretemporadas de la F1 | AP

Documental sobre Cadillac en la F1

Es por ello que la escudería estadounidense, que se estrenará el mes próximo en la categoría reina, apostó a lo grande para ponerse bajo el reflector con el actor de Hollywood Keanu Reeves como estandarte.

Y es que el famoso intérprete de Jonh Wick se encuentra inmerso en la producción de un documental que seguirá los pasos del equipo debutante en la parrilla del Gran Circo.

El proyecto busca ofrecer una visión exclusiva del recorrido del equipo estadounidense en su camino en la F1. Reeves, conocido por su pasión por el motor, está colaborando estrechamente con la escudería para capturar su historia desde sus inicios.

Soy parte de un documental sobre Cadillac Fórmula 1. Trata sobre su creación, el trabajo en la candidatura y su trayectoria hasta la primera carrera en marzo

Checo Pérez, con la mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Amante del deporte motor

Reeves es conocido como un hombre de acción tras una longeva carrera en el cine, pero su gran pasión y fuente de adrenalina es el deporte motor, desde el automovilismo hasta el motociclismo.

Sin embargo, el documental de Cadillac lo hizo ver otra perspectiva del Gran Circo, pues al ser consultado sobre lo aprendido en ambos proyectos, Reeves destacó la complejidad del deporte.

"Qué increíble y profundo", comentó a F1 TV. "Desde fuera es muy intenso. Si observas el coche, la pista, todo el aspecto técnico, la formación de un equipo, lo que se necesita para tener el coche listo, todos los elementos, y además un cambio en el reglamento".

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el shakedown de Barcelona, como pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

Tendrá tramas políticas

El actor de películas como Matrix añadió que el documental también explorará el contexto político y administrativo del Campeonato de la Fórmula 1.