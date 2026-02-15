Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Sin debutar ya hay problemas! Piloto de Cadillac cumplirá sanción en Gran Premio de Australia

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:21 - 15 febrero 2026
La escudería estadounidense será el undécimo equipo de la parrilla en la Temporada 2026 de la Fórmula 1

La cuenta regresiva para el inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 continúa y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez está cerca. A lado de Valtteri Bottas, el mexicano conforma la primera alineación en la historia de Cadillac, que se convertirá en la undécima parrilla de la categoría.

El reto será grande para el equipo de TWG Motorsports, que en la pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin tuvo una ligera mejora en comparación con el shakedown en Barcelona. Sin embargo, es todavía muy pronto para anticipar cómo les irá en su debut en el Gran Premio de Australia.

Aunque por ahora Cadillac ha podido solucionar los problemas que se van presentando, es difícil pensar que podrá competir por un podio en Melbourne. Además tendrá el inconveniente de que uno de sus pilotos comenzará la Temporada 2026 ya con una penalización en parrilla.

Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez

Valtteri Bottas tendrá sanción en Australia con Cadillac

Será el piloto finlandés el que empiece la temporada en desventaja, ya que tendrá que cumplir con una penalización de cinco lugares en la parrilla en Melbourne. Lo anterior porque en su última carrera como piloto titular fue sancionado por un choque con Kevin Magnussen, en ese entonces piloto de Haas.

Fue en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, el último que Bottas corrió con Sauber, que el finlandés chocó con Magnussen en la Vuelta 6 por un error de cálculo. Dicha acción fue sancionada con tres puntos en la Superlicencia y cinco lugares en la parrilla.

Como la carrera en Yas Marina fue la última del 2024, Bottas no pudo cumplir la sanción y en 2025 solo fue piloto de Mercedes, por lo que le corresponde cumplir la penalización este año. La información fue confirmada el pasado enero por la FIA, pero en Cadillac lo tomaron con calma.

Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1
Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1

Una nueva cláusula de caducidad de 12 meses en el reglamento deportivo habría anulado la penalización, pero la FIA confirmó que sigue vigente. Para el director del equipo estadounidense, Graeme Lowdon, fue un "problema de sincronización peculiar", pero Bottas lo tomó con calma. "Son cinco puestos. Tenemos cosas mucho más importantes de las que preocuparnos", declaró en su momento.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la primera semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán una nueva oportunidad de probar los autos antes del inicio de la campaña. Esta segunda ronda de tests está programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Después de esta segunda etapa de la pretemporada, pasarán un par de semanas antes del inicio de la temporada. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria. En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas.

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas en el shakedown de Barcelona, como pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1
