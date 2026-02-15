Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tigres enfrentará a Cruz Azul con varias bajas en el Estadio Cuauhtémoc

Jugadores de Tigres previo al partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Tigres previo al partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:47 - 15 febrero 2026
Los felinos y la Máquina se enfrentan este domingo en un partido clave para sus aspiraciones en el Clausura 2026

Los Tigres se meterán este domingo al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto felino afronta una de las visitas más exigentes del torneo ante un rival que también pelea en la parte alta de la tabla.

Rómulo Zwarg en el partido de ida de la Final ante Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Rómulo Zwarg en el partido de ida de la Final ante Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Las bajas de Tigres para enfrentar a Cruz Azul

Sin embargo, el equipo regiomontano no hará el viaje con plantel completo. La principal ausencia para este compromiso es la del mediocampista brasileño Rômulo Zwarg, quien presenta una lesión muscular en la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.

El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro ha decidido no arriesgar al futbolista sudamericano, priorizando su recuperación y evitando que la molestia pueda agravarse en un tramo clave del torneo.

Rómulo Zwarg en lamento en el partido ante Santos Laguna | IMAGO 7
Rómulo Zwarg en lamento en el partido ante Santos Laguna | IMAGO 7

La intención es que Zwarg esté al cien por ciento para los próximos compromisos, tanto en liga como en CONCACAF.

De esta manera, Tigres tendrá que ajustar su esquema en la zona media del campo para suplir la baja del brasileño en un partido que promete intensidad y alta exigencia física.

Cruz Azul en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

La visita al Cuauhtémoc representa una prueba importante para los felinos, que buscarán mantener el paso firme pese a las ausencias.

