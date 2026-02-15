Tigres enfrentará a Cruz Azul con varias bajas en el Estadio Cuauhtémoc
Los Tigres se meterán este domingo al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga MX.
El conjunto felino afronta una de las visitas más exigentes del torneo ante un rival que también pelea en la parte alta de la tabla.
Las bajas de Tigres para enfrentar a Cruz Azul
Sin embargo, el equipo regiomontano no hará el viaje con plantel completo. La principal ausencia para este compromiso es la del mediocampista brasileño Rômulo Zwarg, quien presenta una lesión muscular en la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.
El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro ha decidido no arriesgar al futbolista sudamericano, priorizando su recuperación y evitando que la molestia pueda agravarse en un tramo clave del torneo.
La intención es que Zwarg esté al cien por ciento para los próximos compromisos, tanto en liga como en CONCACAF.
De esta manera, Tigres tendrá que ajustar su esquema en la zona media del campo para suplir la baja del brasileño en un partido que promete intensidad y alta exigencia física.
La visita al Cuauhtémoc representa una prueba importante para los felinos, que buscarán mantener el paso firme pese a las ausencias.