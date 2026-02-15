Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”

Jan Oblak se sinceró tras la goleada, recibida del Atlético de Madrid a manos del Rayo Vallecano en la Jornada 24 de LaLiga, resaltando que la temporada en la liga doméstica se ha perdido con la derrota que los pone en el cuarto sitio.

El esloveno fue autocrítico tras el juego en Vallecas: "Parece que LaLiga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partidos como hemos hoy. De esta manera va a ser difícil competir”, resaltó para los micrófonos de DAZN.

“Los partidos no se eligen. Todos los partidos hay que jugarlos al máximo, hay que ganarlos y me da la sensación que no lo estamos haciendo así. El Rayo fue mucho mejor, merecimos perder"”, mencionó el meta de los Colchoneros.

Mendy anotando gol al Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

¿Cuáles son las dificultades del Atleti?

Oblak resaltó que la alta competencia con dos competiciones (Copa y Liga) ha provocado que se compliquen los resultados: "No hay explicación, pero lo único que sabemos es que no se pueden elegir los partidos. La cabeza no nos está permitiendo ganar partidos seguidos y eso es malo por nuestra parte. El equipo tiene que dar la cara y hoy no la hemos dado".

"Tenemos que estar más cerca de los jugadores. Las dos jugadas las hemos defendido mal porque estaban solos, han podido mirar... Estoy enfadado y triste", terminó por catapultar uno de los jugadores con mayor experiencia en el cuadro del Cholo Simeone.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

¿Cómo fue la goleada?

El Rayo Vallecano jugó con el corazón y con un futbol ordenado para poder superar a un Atlético de Madrid que no fue ni la sombra del equipo que humilló al Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey.

Victoria del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

El marcador se abrió en el minuto 40 gracias a una extraordinaria jugada individual de Andrei Rațiu, quién manejó el balón hasta los linderos del área chica, mandando una diagonal retrasada para que Fran Pérez solo la empujara.