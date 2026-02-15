Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso

LaLiga no defrauda y vuelve a dejar un ‘quinielazo’ en el Derbi de la Jornada 24. El Rayo Vallecano jugó con el corazón y con un futbol ordenado para poder superar a un Atlético de Madrid que no fue ni la sombra del equipo que humilló al Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

Respiran en Vallecas

Ni el mal clima ni la localía improvisada en el Estadio Ontime Butarque iban a evitar que el conjunto dirigido por Iñigo Pérez compitió y con creces en el juego de liga, siendo superior al Atleti en gran parte del juego.

Derrota del Atlético de Madrid en la Jornada 24 de LaLiga I AFP

Pese al amplio marcador en favor del Rayo, las redes no se movieron hasta el minuto 40, luego de un breve periodo de posesión del Atlético. Gracias a una extraordinaria jugada individual de Andrei Rațiu, quién manejó el balón hasta los linderos del área chica, mandando una diagonal retrasada para que Fran Pérez solo la empujara.

Tras la primera anotación del cuadro ‘local’, el equipo colchonero quedó mermado en la cancha y no pudo reaccionar de manera inmediata, acción que causó el segundo de la tarde para el equipo del Rayo, el cual llegó gracias a un disparo de Ilias Akhomach que pese a ser rechazado por Jan Oblak, Óscar Valentín apareció en el rebote para empujar el balón.

Mucho balón poca idea

La segunda mitad llegó tal y como se presagiaba, el Madrid buscó con la pelota controlada llegar hasta el área del Rayo. Sin embargo, los Colchoneros no contaron con la figura de Augusto Batalla, quien rechazó todo balón que se acercó a su portería.

Con disparos de Sorloth y centros sin destino de Nico González el juego se fue consumiendo, al final un desesperado Diego ‘Cholo’ Simeone intentó con cambios hacer la diferencia pero estos no pudieron remediar lo ya hecho por el cuadro alternativo que mandó el argentino.

Mendy anotando gol al Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

En los últimos 15 minutos el Rayo comenzó a hacerse de los contragolpes hasta que finalmente en el 76, Nobel Mendy remató de cabeza en un tiro de esquina para sentenciar el 3-0 definitivo.

Con este resultado el equipo del Rayo Vallecano se alejó de la zona roja del campeonato con todo y un partido pendiente ante el Real Oviedo. Por su parte, el Atlético de Madrid dejó escapar la oportunidad de meterse en el top 3 de la punta.