Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso

Victoria del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid en LaLiga I AFP
Aldo Martínez 11:26 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de Vallecas superó con creces al cuadro colchonero y superan al Mallorca y al Valencia en la zona roja

LaLiga no defrauda y vuelve a dejar un ‘quinielazo’ en el Derbi de la Jornada 24. El Rayo Vallecano jugó con el corazón y con un futbol ordenado para poder superar a un Atlético de Madrid que no fue ni la sombra del equipo que humilló al Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

Respiran en Vallecas

Ni el mal clima ni la localía improvisada en el Estadio Ontime Butarque iban a evitar que el conjunto dirigido por Iñigo Pérez compitió y con creces en el juego de liga, siendo superior al Atleti en gran parte del juego.

Derrota del Atlético de Madrid en la Jornada 24 de LaLiga I AFP

Pese al amplio marcador en favor del Rayo, las redes no se movieron hasta el minuto 40, luego de un breve periodo de posesión del Atlético. Gracias a una extraordinaria jugada individual de Andrei Rațiu, quién manejó el balón hasta los linderos del área chica, mandando una diagonal retrasada para que Fran Pérez solo la empujara.

Tras la primera anotación del cuadro ‘local’, el equipo colchonero quedó mermado en la cancha y no pudo reaccionar de manera inmediata, acción que causó el segundo de la tarde para el equipo del Rayo, el cual llegó gracias a un disparo de Ilias Akhomach que pese a ser rechazado por Jan Oblak, Óscar Valentín apareció en el rebote para empujar el balón.

Mucho balón poca idea

La segunda mitad llegó tal y como se presagiaba, el Madrid buscó con la pelota controlada llegar hasta el área del Rayo. Sin embargo, los Colchoneros no contaron con la figura de Augusto Batalla, quien rechazó todo balón que se acercó a su portería.

Con disparos de Sorloth y centros sin destino de Nico González el juego se fue consumiendo, al final un desesperado Diego ‘Cholo’ Simeone intentó con cambios hacer la diferencia pero estos no pudieron remediar lo ya hecho por el cuadro alternativo que mandó el argentino.

Mendy anotando gol al Atlético de Madrid en LaLiga I AFP

En los últimos 15 minutos el Rayo comenzó a hacerse de los contragolpes hasta que finalmente en el 76, Nobel Mendy remató de cabeza en un tiro de esquina para sentenciar el 3-0 definitivo.

Con este resultado el equipo del Rayo Vallecano se alejó de la zona roja del campeonato con todo y un partido pendiente ante el Real Oviedo. Por su parte, el Atlético de Madrid dejó escapar la oportunidad de meterse en el top 3 de la punta.

Últimos videos
Lo Último
12:04 “Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
11:26 Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
11:15 ¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
11:13 Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
10:51 Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
10:37 ¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
10:23 Matías Almeyda en riesgo de una sanción histórica
10:23 Julián Araujo marca de último minuto para sellar remontada del Celtic
10:16 Gabriel Milito compara al América con Mazatlán
10:10 Raúl Jiménez entró de cambio en remontada de Fulham ante Stoke City en FA Cup
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Contra
15/02/2026
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
Futbol
15/02/2026
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Contra
15/02/2026
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Sarah Schelper compitió en la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Otros Deportes
15/02/2026
Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
Futbol
15/02/2026
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
Contra
15/02/2026
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico