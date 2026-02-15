“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Sarah Tinoco Araújo, esposa del político brasileño Thales Machado, rompió el silencio luego de que su marido asesinara a sus dos hijos y posteriormente se quitara la vida en un trágico suceso familiar que conmocionó a la comunidad de Itumbiara, en el estado de Goiás. La mujer publicó una carta en la que relató el profundo impacto emocional que ha tenido la tragedia y cómo vive ahora en medio del dolor.
¿Qué ocurrió en la tragedia familiar en Brasil?
El pasado jueves 12 de febrero, Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, disparó a sus dos hijos —de 12 y 8 años— antes de suicidarse. El crimen se produjo tras, aparentemente, acusar a su esposa de una supuesta infidelidad en redes sociales y en una carta pública que él mismo publicó poco antes de los hechos.
Según las autoridades, Machado atacó a los menores mientras dormían y luego se quitó la vida en la residencia familiar. El mayor de los hijos falleció en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho, y el menor fue trasladado a otro centro médico, donde también perdió la vida.
La carta de Sarah
En su misiva, publicada en redes sociales, Sarah Tinoco Araújo expresó que ha perdido “una parte de sí para siempre” y describió la situación como “la peor pesadilla que una madre puede enfrentar”. Afirmó que nada puede justificar lo ocurrido, y aunque reconoció que la familia enfrentaba dificultades, rechazó que eso pueda explicar la violencia que destruyó a sus hijos.
Nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento,
dijo Sarah.