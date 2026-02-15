Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar

La esposa de Thales Machado rompió el silencio con un mensaje público tras la tragedia familiar./X: @NMysite23093
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:04 - 15 febrero 2026
La esposa del funcionario brasileño que asesinó a sus hijos tras acusarla de infidelidad compartió el dolor que enfrenta y reflexionó sobre la tragedia que marcó su vida para siempre.

Sarah Tinoco Araújo, esposa del político brasileño Thales Machado, rompió el silencio luego de que su marido asesinara a sus dos hijos y posteriormente se quitara la vida en un trágico suceso familiar que conmocionó a la comunidad de Itumbiara, en el estado de Goiás. La mujer publicó una carta en la que relató el profundo impacto emocional que ha tenido la tragedia y cómo vive ahora en medio del dolor.

Thales Machado, asesinó a sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida. / @thalesmachadotm

¿Qué ocurrió en la tragedia familiar en Brasil?

El pasado jueves 12 de febrero, Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, disparó a sus dos hijos —de 12 y 8 años— antes de suicidarse. El crimen se produjo tras, aparentemente, acusar a su esposa de una supuesta infidelidad en redes sociales y en una carta pública que él mismo publicó poco antes de los hechos.

Según las autoridades, Machado atacó a los menores mientras dormían y luego se quitó la vida en la residencia familiar. El mayor de los hijos falleció en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho, y el menor fue trasladado a otro centro médico, donde también perdió la vida.

Thales Machado decidió atentar contra sus hijos y quitarse la vida tras infidelidad de su esposa/X: @coringapolitico

La carta de Sarah

En su misiva, publicada en redes sociales, Sarah Tinoco Araújo expresó que ha perdido “una parte de sí para siempre” y describió la situación como “la peor pesadilla que una madre puede enfrentar”. Afirmó que nada puede justificar lo ocurrido, y aunque reconoció que la familia enfrentaba dificultades, rechazó que eso pueda explicar la violencia que destruyó a sus hijos.

Nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento,
dijo Sarah.
La carta de Thales Machado / FB: Thales Machado
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Neuroamor
Contra
Neuroamor
