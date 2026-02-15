¿Partido bravo? Chivas humilla al América en redes sociales tras el Clásico Nacional

El Clásico Nacional del Clausura 2026 no solo dejó una huella en la tabla general, sino también una herida abierta en el orgullo del Club América. Tras imponerse con autoridad en el terreno de juego, las Chivas Rayadas del Guadalajara trasladaron la victoria al plano digital, donde ejecutaron una estrategia de "trolleo" que se ha vuelto viral, dejando claro que el mando del fútbol mexicano, al menos esta noche, tiene dueño.

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

LA BURLA AL "PARTIDO BRAVO"

La cuenta oficial de Chivas no olvidó las palabras del atacante americanista Brian Rodríguez, quien en la previa del encuentro había sentenciado que el partido sería "bravo" para los de Jalisco.

Con el marcador a su favor y la satisfacción del deber cumplido, el CM del Guadalajara publicó una fotografía de la cena del equipo —un par de pechugas de pollo bañadas en salsa macha— acompañada de un texto fulminante: "Lo más bravo de esta noche fue la salsa del Nutri". La publicación, cargada de ironía, desestimó por completo la peligrosidad del ataque azulcrema, sugiriendo que el único "picante" que sintieron los jugadores rojiblancos fue el de su propia dieta.

RECUERDAN GOLEADA AL AMÉRICA

La burla no quedó ahí. Chivas aprovechó el impacto visual de su joven figura, Armando "La Hormiga" González, para reabrir una vieja herida en Coapa. Tras su anotación, el delantero realizó un festejo que remitió de inmediato a la icónica celebración de Erick "Cubo" Torres.

A través de sus redes sociales, el club posteó un comparativo de imágenes bajo la leyenda "Como en los viejos tiempos". Con este gesto, la institución recordó las épocas en las que el Rebaño propinaba goleadas históricas a las Águilas, estableciendo un paralelismo entre la mística de antaño y la superioridad mostrada en este último enfrentamiento.

🔙 Como en los viejos tiempos 🤖 pic.twitter.com/GjxFK2faho — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

CHIVAS GANA DENTRO Y FUERA DEL CAMPO

Mientras el América se retiró del estadio en silencio y con la presión de una derrota dolorosa, Chivas se dedicó a celebrar con su afición en el ecosistema digital. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, celebrando que el equipo no solo tuvo personalidad con el balón, sino también la "chispa" para cobrar factura de las declaraciones previas.