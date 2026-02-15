¡Otra vez! Barra de Atlas desata violencia en las gradas del Hidalgo en juego ante Pachuca

Momentos de caos se vivieron durante el juego entre Pachuca y el Atlas de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que elementos de la barra del conjunto rojinegro se desatara atacando a elementos de seguridad del estadio que se encontraban uniformados de verde fluorescente.

El momento fue captado y subido a redes sociales en donde se ve el ataque de los aficionados ante un pequeño número de resguardantes en una zona de la tribuna mientras otros intentan alejarse de los golpes suscitados cerca de uno de los palcos.

En redes sociales hicieron énfasis en el caos que ha provocado la Liga MX con el tema del FAN ID quienes aseguran que hace semanas no se les permitieron a dos camiones de Pachuca con familias para asistir al Corregidora para el Tuzos vs Gallos y esta vez la barra entró sin problemas.

Aifción del Atlas en el Hidalgo J6 del Clausura 2026 l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

El Pachuca regresó al Estadio Hidalgo con autoridad y se impuso con carácter ante el Atlas en un duelo vibrante que confirmó el buen momento de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX. Desde el silbatazo inicial, Pachuca tomó el control del encuentro. Durante los primeros cuatro minutos monopolizó la posesión del balón.

Oussama Idrissi abriría el marcador al minuto 18 tras sacar un potente disparo de larga distancia que dejó sin opciones al arquero Camilo Vargas. La ventaja se amplió antes del descanso. Al 41’, Idrissi volvió a ser protagonista, esta vez asistiendo a Brian García para el 2-0.

Pachuca celebrando el gol de Idrissi | IMAGO7

Una jugada provocaría el penal a favor de la visita y “Poncho” González cobraría con seguridad, colocando el balón a la derecha para recortar distancias 2-1. Pachuca supo resistir los embates finales y amarró un triunfo vital que cerró con un tanto más del rey Salomón Rondón a los 67 minutos.

¿Cómo quedó la clasificación?

El conjunto hidalguense, que llegaba ubicado en la séptima posición con ocho puntos, dio un golpe sobre la mesa frente a unos rojinegros que ocupaban el cuarto lugar con 10 unidades y aspiraban a mantenerse en la parte alta de la tabla.

Pachuca vs Atlas Jornada 6 Clausura 2026 | IMAGO7