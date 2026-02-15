Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Famosa exestrella del Real Madrid revela que ahora es más taxista que futbolista

Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid l X:realmadrid
Ramiro Pérez Vásquez 14:06 - 15 febrero 2026
El conocido exjugador se sinceró cómo es la carrera del futbol

El exfutbolista del Real Madrid y Chelsea Eden Hazard volvió a los reflectores mediáticos tras conceder una entrevista al diario británico The Guardian, en la que habló con franqueza sobre su nueva vida lejos de las canchas. Con un tono relajado y reflexivo, el exjugador reconoció que el retiro le ha permitido reencontrarse con lo esencial: su familia y la tranquilidad cotidiana.

“La vida pasa muy rápido, especialmente en el futbol”, confesó Hazard durante la charla. El belga, que durante años fue uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa, aseguró que el paso del tiempo le ha dado perspectiva. “Ayer tenía 19 años, hoy tengo 35. Hay que disfrutarlo, no solo en el futbol, sino en todo”, expresó, dejando ver una mirada más madura sobre su trayectoria y su presente.

El exdelantero, que brilló con la selección de Bélgica y en clubes de élite, explicó que tras años de presión y viajes constantes, ahora prioriza la estabilidad emocional. “Tu familia es lo que te ayuda. Mi vida es sencilla: me quedo en casa y disfruto de las cosas sencillas con mi esposa, mis hijos y mis hermanos”, comentó, destacando que el verdadero equilibrio llegó cuando se apagaron los focos del estadio.

Eden Hazard durante su paso con el Real Madrid l X:hazardeden10

Otra rutina para Hazard 

Durante la conversación, Hazard recordó que cuando estaba en activo, la rutina era completamente distinta. Entrenamientos, concentraciones y desplazamientos internacionales ocupaban la mayor parte de su tiempo. “Cuando juegas, viajas constantemente, pero cuando paras, por fin tienes tiempo para ellos sin estrés”, añadió, subrayando que la pausa le ha permitido disfrutar momentos que antes se perdía.

El belga, que tuvo etapas memorables en el Chelsea  y posteriormente en el Real Madrid, aseguró que no extraña la presión mediática ni las exigencias físicas del alto rendimiento. Aunque reconoce que el futbol fue su pasión y su profesión durante más de una década, hoy su prioridad está lejos de los reflectores.

Hazard y Asensio en el Real Madrid l X:hazardeden10

¿Chofer de su familia?

Con una sonrisa, Hazard resumió su presente con una frase que rápidamente se volvió viral: “Ahora mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. En este momento, soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada”. La declaración refleja el cambio radical en su rutina diaria, ahora marcada por traslados escolares y actividades familiares.

Real Madrid con Hazard y Benzema l X:hazardeden10

Lejos de cualquier arrepentimiento, el exinternacional belga transmitió serenidad y satisfacción por lo vivido. En la entrevista, dejó claro que aprendió a valorar el éxito sin perder de vista lo verdaderamente importante. Para él, el futbol fue una etapa intensa, pero no el único eje de su existencia.

Así, Eden Hazard muestra una versión distinta a la del jugador explosivo que deslumbraba en los grandes escenarios europeos. Hoy, lejos de la presión y las lesiones que marcaron el tramo final de su carrera, disfruta de una vida más pausada, donde el mayor triunfo no se mide en títulos, sino en tiempo compartido con los suyos.

