Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa

Luego de que el Real Madrid se impuso 4-1 a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu en el duelo correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga, una de las grandes dudas del público fue sobre la ausencia de Kylian Mbappé, misma que se presumía podría extenderse, afortunadamente para la hinchada blanca no será así.

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP

¿Qué pasó con Mbappé?

Luego de que Álvaro Arbeloa presentó la lista de convocados para el juego contra la Real Sociedad, la ausencia de Mbappé confirmó que el delantero presentaba molestias musculares por lo que no sería arriesgado.

Pese a que los primeros reportes anunciaban que solo sería para el juego de liga, los rumores aseguraban que la situación era más severa de lo que parecía y que incluso el francés estaría fuera del juego de Ida de la fase de Playoffs de la UEFA Champions League ante el Benfica.

Mbappé tiene la mejor racha activa en el futbol europeo | AP

Luego de días de preocupación y dudas, gracias a unas declaraciones del técnico del Madrid, se pudo saber que ‘Kiki’ estará listo para viajar a Portugal con el equipo Merengue, para buscar el pase a los Octavos de Final.

Kylian Mbappé estará listo para ser titular contra el Benfica el martes. No queríamos arriesgarlo contra la Real Sociedad, pero está bien, confirmó Álvaro Arbeloa tras la victoria en el juego de LaLiga.

Mbappé tiene la mejor racha activa en el futbol europeo | AP

En busca de la gloria

Luego de un desastroso cierre en la Fase de Liga, el cuadro balnco tendrá que volver a jugar la etapa de Playoffs en Champions, teniendo de rival al Benfica, club que los goleó en la última jornada de la primera fase del campeonato europeo.

El juego de Ida entre las Águilas y los Merengues será desde el Estádio da Luz, mismo recinto en el que se enfrentaron en la Jornada 8 y que terminó en un contundente 4-2 para los locales.