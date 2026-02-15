01:06 Portada RÉCORD 15 de febrero de 2026

00:48 ¿Frustrados? Alonso Aceves revela cómo está el vestidor de Rayados de Monterrey

00:38 Esta es la agenda deportiva del 15 de febrero

00:12 ¡Un recadito para todos! Piojo Alvarado lanza mensaje tras victoria de Chivas sobre el América

23:47 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026

23:36 Jordi Guerrero tras victoria de Rayados: "El marcador pudo ser más amplio"

23:20 ¡Atajadón! Luis Ángel Malagón salvó a América del segundo gol de Chivas en el Clásico Nacional

23:14 ¡Seis de seis! Chivas vence al América y mantiene paso perfecto

23:02 ¡Al filo de la butaca! Así vivió Zendejas el Clásico Nacional entre Chivas y América tras lesión