Jordi Guerrero tras victoria de Rayados: "El marcador pudo ser más amplio"

El auxiliar técnico de Domènec Torrent, Jordi Guerrero, habló sobre la importancia del primer triunfo en casa de Rayados de Monterrey en el presente torneo, resaltando el apoyo de la afición en el estadio y el marcador.

Rayados venció por la mínima a León en el 'Gigante de Acero' | MexSport

El resultado no fue el esperado

“El equipo está muy contento. Toda la gente que vino a apoyarnos nos ayudó a ganar el partido, necesitamos también que nos aprieten para estar más metidos en todo. Estamos satisfechos por el resultado y por los tres puntos. Creo que el marcador pudo ser más amplio y no haber sufrido al final.”

Guerrero también explicó la situación dentro del partido con Sergio Canales, ha quien se le vio molesto en un momento.

“En cuanto a Sergio, es muy distinto estar jugando que estar afuera. Él nos transmite sus opiniones y nosotros le compartimos lo que vemos desde la banca. Es parte de construir el objetivo común, que es ganar cada partido y meternos en la parte alta.”

Jordi Guerrero platicando con Nacho Ambriz antes del partido | MexSport

¿Qué pasa con Martial?

Anthony Martial salió de cambio por una lesión en el hombro, por lo que el auxiliar de Torrent habló sobre la situación del francés.

“Solo sé que sufrió una caída, se apoyó mal y se le salió el hombro. Vamos a ver cómo evoluciona.”

“Anthony está haciendo un esfuerzo por aprender español, lo que le ayuda a comunicarse y entender mejor lo que se le pide. Está avanzando, cada día muestra progresos futbolísticos y mayor confianza. Esperamos que esta lesión no frene esa evolución y que no sea nada grave para que pronto esté de regreso con nosotros.”