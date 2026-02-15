¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi

En medio de su primera de tres presentaciones en El Monumental de Buenos Aires, el artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a su público argentino al modificar una frase de su propio tema “Otra Noche en Miami”, adaptándola a Lionel Messi.

Durante el momento en que entonó este clásico de 2018 —una pieza que suele generar nostalgia entre sus seguidores— Benito Antonio Martínez Ocasio cambió la línea original “Soy Cristiano después de meter un gol” por “soy Messi después de gol”, en clara alusión al ídolo deportivo local, Lionel Messi.

Bad bunny con jersey de Argentina y el número 19 en Buenos Aires l CAPTURA

¿Cómo recibieron la inclusión de Messi?

El gesto no pasó desapercibido entre los miles de asistentes: una multitud enfervorizada coreó la nueva frase, lo que desató aplausos y vítores que se mezclaron con los acordes de la melodía. Este detalle se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El cambio de letra, aunque breve, fue interpretado por muchos como un homenaje cariñoso del artista hacia la pasión futbolística argentina, donde Messi es considerado una figura casi mítica por parte de la afición local.

Bad Bunny en su primera noche en Buenos Aires l CAPTURA

A lo largo del concierto —que forma parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour— Bad Bunny ya había rendido tributo al astro argentino vistiendo una camiseta con el número 19, el dorsal que Messi utilizó en sus primeros años con la selección nacional.

El momento además se insertó en una velada cargada de simbolismos culturales: antes y después de la adaptación de la letra, el artista intercaló clásicos de su repertorio con gestos de reconocimiento hacia el público argentino, incluyendo una versión de “De música ligera” de Soda Stereo interpretada en salsa.

¿Las improvisaciones son habituales en Bad Bunny?

Este tipo de improvisaciones son habituales en los conciertos de Bad Bunny, quien frecuentemente incorpora referencias locales para conectar con sus audiencias en cada ciudad. Sin embargo, la mención explícita de Messi consolidó aún más el vínculo con el público porteño presente en el Monumental.

La adaptación de la letra, más allá de ser un guiño futbolístico, reafirmó la capacidad del cantautor puertorriqueño para fusionar música y cultura popular en una experiencia que trasciende el espectáculo musical tradicional, consolidando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl| AP