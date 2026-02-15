Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa

Joao Pedro abrió el marcador del Clásico de la 57 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 19:42 - 14 febrero 2026
Los potosinos dejaron sin oportunidades de meterse en el duelo a los Gallos; Joao Pedro se mantiene en plan goleador

Atlético San Luis ha goleado de manera contundente a su rival del Clásico de la 57, con un 3-0 en el que Joao Pedro vuelve a ser protagonista, pues con su nueva anotación se mantiene en la cima del campeonato de goleo.

Guillermo Abascal además de la victoria, tuvo un momento de felicidad en el partido, pues su refuerzo, Jesús Medina anotó apenas en su primer partido como jugador potosino.

Goleada potosina en el Estadio Libertad Financiera | Imago7

Joao Pedro va por el bicampeonato de goleo

En lo que parecía que sería un partido más tranquilo para ambas escuadras, ya que durante la primera mitad no hubo muchas oportunidades de peligro para ambos, Joao Pedro, por sexta vez en el torneo, fue el encargado de 'orquestar' lo que al final sería la victoria, además con un resultado abultado.

El sexto gol del naturalizado italiano llegó cuando en el minuto 39 remató un centro por parte de Benjamín Galdamés, quien había ingresado de cambio de manera obligada por la lesión de Esteves. Con esto, el delantero se mantiene como líder de goleo, pues suma seis goles, dos más que sus máximos perseguidores.

Joao Pedro se mantiene como el líder de goleo del Clausura 2026 | Imago7

El primer tiempo ya no entregó más, por lo que se fueron al descanso con pequeñas posibilidades de que Querétaro empatara, pero todo fue diferente en el segundo tiempo.

La 57 tiene dueño

Apenas en el inicio de la segunda mitad del partido, específicamente al minuto 50, tras un mal disparo de Santiago Muñoz, quien estuvo 'atento a la cita' fue el paraguayo Jesús Medina, quien solamente tuvo que darse la media vuelta, pues se encontraba bastante cerca de la portería, aún con eso, el disparo ingresó en el ángulo más cercano.

Querétaro trató en varias ocasiones de meterse en el partido, pero no lograba tener contundencia, como en uno de los intentos de Mateo Coronel, pues al intentar disparar solamente abanicó en su remate, quedándose con la desventaja en el marcador.

Medina tiene debut goleador en su primer partido con San Luis | Imago7

Todo se definió al minuto 82, cuando ya los Gallos quedaron desfondados y Miguel García aprovechó para conducir y quedar de frente al guardameta Allison, definiendo tranquilamente para poner cifras definitivas en el duelo. Con este resultado, San Luis se queda en la décima posición, mientras que los Gallos se han rezagado en el lugar 14.

