Atlético de San Luis se despide de Juan Manuel Sanabria, que jugará en la MLS

Este martes, después de todos los rumores sobre una posible salida del Atlético San Luis, el equipo de la Liga MX confirmó la salida del jugador español Juan Manuel Sanabria.

El jugador europeo, que disputó 169 partidos con el equipo potosino, dejará la Liga MX para ser nuevo jugador del Real Salt Lake en la Major League Soccer.

Sanabria es nuevo jugador del Salt Lake | MEXSPORT

Temprano este martes, el Real Salt Lake confirmó el fichaje mediante un comunicado en su página web, minutos después el cuadro de la Liga MX se despidió en redes sociales.

Recordemos que Sanabria estuvo en la órbita del América, equipo que intentó ficharlo en un par de ocasiones, aunque no tuvo éxito en el esfuerzo.

Garra charrúa, Alma Potosina. 🇺🇾🥹



Gracias, Juan Manuel Sanabria. #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/jz932f7erE — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) February 10, 2026

Real Salt Lake confirmó que Juan Manuel Sanabria llegará a la Major League Soccer con contrato firmado hasta la temporada 2029-2030

¿Cuándo debutaría Sanabria?

La temporada de la MLS todavía no comienza y los equipos de la Major League Soccer siguen reforzándose para el arranque de la nueva campaña.

El Salt Lake comenzará su actividad el próximo sábado 21 de este mes, cuando visiten el BC Place para enfrentarse al Vancouver Whitecaps.