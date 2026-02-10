VIDEO: Civiles golpean a policía y destrozan patrulla en CDMX

Ni los uniformados se salvan. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue brutalmente golpeado por varios civiles mientras realizaba un patrullaje en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los agresores también destruyeron la patrulla en la que viajaba.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, pero el caso se viralizó tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa la golpiza y cómo el vehículo oficial fue dañado sin piedad.

Una revisión de rutina terminó con un policía golpeado entre varios sujetos / Captura de Pantalla

Todo empezó por una revisión de rutina

Según la propia SSC, el oficial realizaba labores de vigilancia sobre la calle Mariano Azuela, cuando notó a un sujeto en “actitud inusual” y en aparente posesión de narcóticos. Fue entonces que se le aproximó para realizarle una revisión preventiva… pero no esperaba lo que vendría.

"Salieron varios vecinos y comenzaron agredir físicamente al policía", detalló la Secretaría.

Ante la violenta reacción, el uniformado realizó disparos al aire para intentar dispersar a los agresores y pidió refuerzos. Mientras tanto, recibía golpes en la cabeza, rostro y costado derecho, y su unidad también era atacada.

El uniformado no se podía defender ante el ataque entre varias personas / Captura de Pantalla

Paramédicos acudieron al lugar y diagnosticaron al oficial con múltiples contusiones, por lo que fue trasladado a un hospital para atención médica especializada.

Policía fue atendido tras los golpes

La SSC afirmó que el agente recibió atención inmediata, apoyo institucional y fue acompañado en la presentación de su denuncia ante la autoridad ministerial.

El policía tuvo que sacar su arma para poder dispersar a las personas / Captura de Pantalla

Además, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya dio parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien se encargará de las investigaciones por las agresiones al elemento y los daños a la patrulla.