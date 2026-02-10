Cruz Azul ya presentó a Nicolás Ibáñez como nuevo jugador celeste

Cruz Azul oficializó la llegada de Nicolás Ibáñez al conjunto cementero y le dio la bienvenida como su nuevo refuerzo ofensivo. A través de redes sociales, el club de La Noria confirmó la incorporación del delantero.

La institución publicó la primera fotografía de Ibáñez con la camiseta celeste, acompañada del mensaje: “Bienvenido a Cruz Azul, tu nueva casa”, marcando así el inicio de una nueva etapa en la carrera del atacante.

Ibáñez ya fue presentado por Cruz Azul | MEXSPORT

Ibáñez llega con un amplio recorrido en el futbol mexicano. A sus 31 años, suma 123 goles en la Liga MX y cuenta con experiencia en clubes como Atlético de San Luis, Pachuca y Tigres, donde dejó números y actuaciones importantes.

Entre sus logros destacan el campeonato de goleo de la Liga MX, además de haber conquistado dos títulos de liga, credenciales que respaldan su fichaje y refuerzan la apuesta ofensiva del conjunto cementero.

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/oU3awlCv44 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

La respuesta de la afición no se hizo esperar. En redes sociales, los seguidores de Cruz Azul recibieron de buena forma al delantero, con mensajes de apoyo y expectativas altas de cara a su rendimiento en el ataque celeste.

La pregunta inmediata fue cuándo podría debutar. Todo indica que Ibáñez podría tener minutos en la Liga MX este domingo, nada menos que frente a Tigres, su exequipo, en un escenario que añade un ingrediente especial a su posible presentación.

Además, se confirmó que el delantero portará el número 7, dorsal con el que buscará hacerse un lugar en el once titular. Cabe señalar que Ibáñez ya aparece registrado oficialmente en la página de la Liga MX.