La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo

Quieren la ‘Conca’. Para América, la Liga de Campeones de la Concacaf es un deseo no solo de la plantilla y del cuerpo técnico, sino de toda la institución. Incluso André Jardine, director técnico de las Águilas, mencionó que están conscientes que en los últimos años se les ha ido ese torneo internacional. Sin embargo, el estratega brasileño remarcó que esta temporada es una nueva oportunidad de lograr ese gran objetivo.

Previo al duelo de Vuelta entre América y Olimpia de la primera ronda, el entrenador brasileño resaltó que la Concachampions es un torneo que quieren sí o sí esta temporada. De igual manera, dejó ver que las eliminaciones en años anteriores, aunado a no clasificar al último Mundial de Clubes, fueron golpes duros en el plano internacional. Aún así, el estratega de las Águilas aseguró que todos están en la misma sintonía de querer ganar la CONCACAF Champions Cup.

“Creo que es unánime dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meter a América porque el equipo lo merecía por lo hecho en la liga, por el nivel en torneos pasados, tenemos la sensación de que se nos escapó más de una vez.

"Vamos a intentar, es otro torneo que inició. Vamos partido a partido con fe, hambre y ganas de conquistar el objetivo que está fuerte en la cabeza del patrón hasta a todos en este centro de entrenamiento”, dijo el brasileño.

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT

Desde la llegada de André Jardine al banquillo azulcrema, las Águilas han destacado a nivel nacional, con un tricampeonato en Liga MX. Sin embargo, en el plano internacional han tenido distintos tropiezos en años consecutivos y en diferentes certámenes, quedándose fuera en instancias clave.

En Concachampions, los dirigidos por André Jardine cayeron en Semifinales tanto en 2024 contra Pachuca, así como en 2025 ante Cruz Azul. Posteriormente, tuvieron una oportunidad de asistir al Mundial de Clubes si vencían al LAFC en un partido único, pero nuevamente cayeron. Ante esto, en Coapa tienen las ganas de trascender fuera del país.

Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | IMAGO7

Sobre cómo quedó el plantel para este Clausura 2026, André Jardine elogió el trabajo de la directiva, pues en las últimas 48 horas lograron cerrar los fichajes de Vinicius Lima y Thiago Espinosa. Sobre esto, el brasileño dejó en claro que son dos jugadores que más allá de reforzar al plantel, cubrirán bajas importantes, en específico la de Álvaro Fidalgo.

“No debe haber sido sencillo para los directivos, los felicito por la velocidad de los movimientos. No fue fácil a partir del momento que se concretaron las salidas subimos todo en contra y fue muy rápido. Vienen bien los dos refuerzos, a Lima lo conozco bastante y nos va a sumar mucho. El lateral izquierdo era una laguna importante que teníamos desde la salida de Ralph que no renovó contrato. Trabajamos con Violante que puede ser un lateral muy ofensivo, conoce la función, pero siento que necesita tiempo de adaptación y hay que buscar adaptarse a funciones defensivas”, dijo Jardine.

De igual manera, las llegadas de Rodrigo Dourado y Vinicius Lima fueron a pedido de André Jardine, pues él los conoce desde que eran juveniles. Sobre esto, el estratega brasileño admitió que esa era la idea para reducir los riesgos en cuanto al rendimiento individual. Aún así, remarcó que no fue fácil, pues no tenían el potencial financiero de mercados de fichajes anteriores.

Vinicius Lima llegó a América | AP